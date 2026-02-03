Pere Vives i Clavé, el testimoni de la “generació perduda” als camps de concentració
Mig segle després de la primera publicació, es recuperen les cartes del lletraferit i amic d’Agustí Bartra, mort al camp de Mauthausen el 1941
Ho assenyalava amb prudent sensatesa, en aquestes mateixes pàgines, Anna Pazos: quan un autor es limita al tòpic o la reiteració amb comptades variants, llegir sobre certes temàtiques provoca “una lleu fatiga”. Aquest ha estat el cas de la literatura concentracionària internacional, explotada fins a l’extenuació en volums cada cop més anecdòtics, esteriotipats i sensiblers. A vegades aquests excesos han jugat a la contra dels bons llibres sobre l’Holocaust, i han acabat fomentant una banalització d’un dels fets fundacionals de la nostra contemporaneïtat.
Malgrat la distància geogràfica i la (suposada) no participació en la Segona Guerra Mundial, a Catalunya trobem aportacions rellevants a la història i la memòria dels camps de concentració nazis que paga la pena preservar d’aquesta terregada: de l’enciclopèdic Els catalans als camps nazis de Montserrat Roig, al testimoni de Neus Català recollit a Un cel de plom per Carme Martí; del pioner K. L. Reich de Joaquim Amat-Piniella, al reelaborat Crist de 200.000 braços d’Agustí Bartra. Precisament, aquests dos darrers autors van compartir empresonament, en algun moment del seu periple per diferents camps de França i Alemanya, amb el lletraferit Pere Vives i Clavé. Ells van sobreviure. En canvi, als 31 anys, malalt i esgotat, el seu amic va ser executat amb una injecció de benzina al cor a Mauthausen-Gusen el 31 d’octubre de 1941.
Amat-Piniella i Bartra convertiran Vives en matèria literària de les seves respectives obres per preservar-ne la memòria i fer justícia a l’amic ajusticiat. Ara bé, no serà fins a 1972 —i no sense alguna topada amb la censura— que es recuperarà la seva veu directa a través d’un primer recull de 42 cartes enviades a la seva família —mare i germanes— i a Agustí Bartra. Mig segle després, i coindint amb el 80è aniversari de l’alliberament dels camps, Club Editor recupera aquells textos, enriquint-los amb una edició a càrrec de Marta Marín-Dòmine que restitueix els originals sense errades ni silencis, hi suma altres cartes pertinents, hi incorpora els poemes esmentats en la versió d’aleshores i ho encapçala amb un pròleg explicatiu per situar l’obra i el personatge.
La simple lectura emociona i impacta: “Ja sé que és una il·lusió de derrotat, però el neguit furiós d’anar net, de no haver de rentar roba, em va fer donar crèdit a una carta de casa”. A més, almenys tres certeses poden extreure’s del testimoniatge de Vives. La primera és el poder de la literatura com a fonament humà i humanista. Fins i tot en condicions extremes, la lectura i el comentari sobre Joyce, Malraux o Faulkner esdevenen refugi per sobreviure al límit. La segona aporta el necessari matís a la generalització sobre el tracte donat per França als refugiats republicans, tot evitant confondre el càlcul mesquí, ideològic i/o racista dels dirigents polítics amb la sensibilitat, el compromís i la generositat de la gent comuna vers el dolor aliè. I, finalment, se’ns fa per enèsima vegada present la trista sort d’aquella “generació perduda”: per a ells en primer lloc, per a nosaltres en darrera instància.
Cartes des dels camps de concentració
Edició de Marta Marín-Dòmine
Club Editor. 228 pàgines. 21,95euros
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.