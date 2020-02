León, estallido social en la tierra roja

S. V.

La escisión de León para constituir una autonomía propia junto a Zamora y Salamanca tiene encaje constitucional pero precisaría de un nivel de apoyo en estas otras provincias que ahora mismo es poco probable. “Lo que queremos es diálogo con el Gobierno central. El problema no se arregla con unas migajas en la próximo presupuestos autonómicos, es estructural”, explica el alcalde de León, José Antonio Diez, que mantiene una disputa por este asunto con su homólogo de Valladolid y compañero del PSOE, Óscar Puente, a quien acusa de promover un “modelo centralista contrario a los principios socialistas”.

El próximo 3 de marzo se reunirá la Mesa por León, un órgano integrado por los sindicatos, la Junta de Castilla y León y el Gobierno central para buscar una salida. Las centrales quieren crear una agencia reindustrializadora de inspiración escocesa en la que no puedan participar políticos ni cargos públicos para no caer en el “clientelismo y partidismo” que enterraron las inversiones del pasado, aducen. “Si no hay soluciones rápidas, esto no va a acabar aquí. No nos vamos a dormir otros 20 años”, avisa Enrique Reguero, de UGT. “Hemos perdido el miedo”, advierte Xosepe Vega, de Comisiones.