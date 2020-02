Miles de leoneses piden inversiones y apoyo contra la despoblación en manifestaciones por toda la provincia

Miles de leoneses han salido a las calles de la capital de la provincia, de Ponferrada y de Villablino para reivindicar las desigualdades territoriales y solicitar "Futuro para León", lema que se ha esgrimido en las tres localidades donde se han producido las manifestaciones. La convocatoria la realizaron los sindicatos UGT y CCOO y se han traducido en movilizaciones de 35.000 personas en León, según la delegación del Gobierno, mientras que los sindicatos elevan la cifra a 60.000. Varios tractores han acompañado las marchas para mostrar las quejas del sector agrario.

Las concentraciones contaron con el apoyo de empresarios leoneses, asocaciones y organizaciones de todo tipo y han conseguido que todos los partidos políticos hayan respaldado la cita. El próximo 3 de marzo se ha programado una Mesa por el futuro de León para defender la reindustrialización de la provincia y medidas para erradicar las pérdidas de población que castigan tanto a los municipios más pequeños como a la ciudad de León.

Los secretarios generales de los sindicatos han encabezado la protesta que ha caminado por el centro de León. Gritos como "Autonomía, país leonés" y en apoyo al plan secesionista de León respecto a Castilla han interrumpido el discurso de ambos dirigentes. La manifestación ha tenido lugar en plena disputa territorial por parte de varios Ayuntamientos, hasta 16 y con el de León incluido, que han aprobado mociones para que la provincia se segregue de Castilla y León y opere con autonomía.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha destacado "la necesidad de una reivindicación nacida en la sociedad leonesa" y que tiene como principal objetivo "poder vivir en su territorio". Sordo ha expresado la complejidad de este propósito "por las desigualdades que viven los territorios de España" y ha demandado que es el momento de apostar "por políticas que puedan cohesionar este país". La mesa institucional, a su juicio, debe servir "para canalizar todos los recursos" que posibiliten el desarrollo económico e industrial de León.

El secretario general de UGT, José María Álvarez, ha mostrado su solidaridad con León y ha reconocido que "es consciente de que necesita apoyo y soporte en estas reivindicaciones". Así, ha indicado que "llueve sobre mojado" y ha señalado que León lleva tiempo "llamando a la necesidad" para que se pongan en marcha políticas especificas para acabar con "las políticas que destruyen empelo o comarcas completas".

Leonesismo de fondo

Luis Mariano Santos, el representante en las Cortes castellanoleonesas de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), partido que más defiende la separación de León, cataloga a la triple manifestación como de "un verdadero éxito" y cree que ha habido un tono leonesista que se ha dejado ver en los discursos de las demás formaciones que han asistido a las marchas. Santos anuncia que esta semana su grupo analizará cómo actuar tras las protestas de este domingo y avisa que más municipios se van a sumar a su iniciativa, como en uno donde ni siquiera gobierna UPL.

Luis Tudanca, líder socialista en Castilla y León, ha asegurado que "es el momento de que se le devuelva a León una parte de lo mucho que ha dado a este país durante mucho tiempo". También ha afirmado que "es un día para alzar la voz y luchar en las calles por un mejor presente y futuro para León". El PSOE ha tratado de impedir que sus concejales apoyen las mociones leonesistas, si bien en varios consistorios sus representantes han desoído las indicaciones. Tudanca indica a EL PAÍS que el leonesismo "es un sentimiento real que siempre se ha reivindicado, pero hemos defendido que ese no es el debate, no es debate de identidades y banderas pero debemos trabajar para solucionar desigualdades de desarrollo". "Hay que respetarlo pero ese no es el debate. No ganamos nada exacerbando el enfrentamiento entre territorios", ha añadido.

El secretario general de Unidas Podemos en la comunidad, Pablo Fernández, ha tildado de "punto de inflexión" la concentración y ha criticado que "León se muere por el olvido sistemático al que le han condenado las administraciones". Fernández declara a EL PAÍS que León "ha sido sistemáticamente abandonada, condenada al exilio y a la pobreza y reclamando inversiones para recuperar la provincia". El dirigente de Unidas Podemos apoya que se consulte a la ciudadanía de León, Zamora y Salamanca para que se expresen, además de dar su respaldo a los concejales de su formación que han presentado mociones proleonesistas en varias localidades.