León aprueba una moción para separarse de Castilla junto a Salamanca y Zamora

El pleno del Ayuntamiento de León ha aprobado este viernes por mayoría una moción a favor de la autonomía de la Región Leonesa, presentada por el grupo municipal de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y respaldada por PSOE, que ocupa la alcaldía por medio de José Antonio Diez, y Podemos, y con el voto en contra de PP y Ciudadanos. Después de la sesión se celebró una concentración a la que han acudido unas 300 personas, que han coreado vítores para la independencia leonesa.

El texto de la moción aprobada pide que se remita al Parlamento autonómico y a las Cortes Generales del Estado "el derecho a la constitución como comunidad autónoma de la Región Leonesa", que forman las provincias de León, Zamora y Salamanca, siempre dentro del marco constitucional. El portavoz de UPL, Eduardo López Sendino, ha argumentado en su defensa de la iniciativa que "la identidad de los leoneses ni está ni estará nunca unida a Castilla y León" por más que se intente forzar un sentimiento de comunidad.

Luis Mariano Santos, procurador del partido leonesista en las Cortes castellanoleonesas, ha expresado su satisfacción a EL PAÍS por el éxito de la propuesta: "El error de los políticos ajenos a León es pensar que el leonesismo es solo de la UPL, cuando este intento de tener nuestra autonomía dentro del constitucionalismo y respetando la legalidad es de muchas más personas y partidos". Santos añade que el propósito de su grupo es someter esta idea a votación en los Ayuntamientos en los que gobierna o tiene protagonismo para después seguir "el camino" y plantearlo en Salamanca o Zamora, donde asume que será "mucho más difícil visibilizar este problema que mucha gente nos pide". "Llegaremos hasta donde nos lleve la gente", concluye.

El Partido Popular de Valladolid presentó una iniciativa, por medio de José Antonio de Santiago Juárez, exvicepresidente autonómico, para que la ciudad del Pisuerga fuese reconocida como capital oficial de la región, algo que el estatuto autonómico de 1986 no recoge como tal, a pesar de que las instituciones se encuentren en su mayoría en suelo vallisoletano. Sandino ha remarcado que la propuesta es buena para León frente a los datos que arrojan su pertenencia a la Comunidad de Castilla y León, que ponen de manifiesto el "declive de la Región Leonesa en los últimos cuarenta años".

No obstante, el político de UPL ha remarcado que la hora de presentar esta iniciativa no ha pesado tanto la cuestión económica como el hecho de reivindicar el derecho de las tres provincias de constituir una comunidad autónoma que represente verdaderamente su identidad. La propuesta ha sido apoyada por el PSOE y ha sido el propio alcalde socialista, José Antonio Díez, quien ha querido intervenir para decir que los leoneses "no se sienten parte de la Comunidad de Castilla y León" y afirmar que siempre trabajará por León.

El regidor leonés ha vaticinado que si la iniciativa prospera será bueno para la Región Leonesa desde el punto de vista económico. Díez ha tenido varios cruces de declaraciones durante los últimos meses con su homólogo en Valladolid, el también socialista Óscar Puente, por esta cuestión territorial. El leonés ha acusado en repetidas veces que Puente se excede en los intentos de beneficiar a la ciudad que comanda. El regidor vallisoletano, también portavoz de la Ejecutiva federal socialista aunque con menos peso en los últimos meses, ha pedido a los periodistas que le permitan "morderse la lengua" tras conocer esta noticia y ha añadido que en Ferraz, sede nacional del partido en Madrid, "no han entendido ni una palabra de la iniciativa".

Por su parte, el edil de Podemos, Nicanor Pastrana, ha coincidido con Sendino en que para votar esta cuestión es necesario anteponer el corazón a la cabeza. Pastrana es un verso libre dentro de la formación que lidera Pablo Iglesias y que encabeza Pablo Fernández en Castilla y León, pues apoyó a Díez en su investidura sin informar a su formación.

Por su parte, el portavoz del PP y exalcalde de León, Antonio Silván, ha rechazado la propuesta y ha subrayado que ve con preocupación cómo el equipo de Gobierno "ha caído en la estrategia de abrazar los regionalismos" y ha llegado a comparar la moción con el movimiento independentista catalán. Además, ha preguntado al alcalde si está dispuesto a dimitir en caso de que no consiga el apoyo del grupo socialista en las Cortes. El portavoz de Ciudadanos, Carlos González-Antón, también ha vinculado la moción al procés y ha advertido de que "las fronteras siempre traen nuevas fronteras".