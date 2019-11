El último cante del diputado y productor musical que falsificó una licenciatura

El ya ex secretario general del PP de León y exdiputado, José Miguel González

La pasión por los boleros unió a Teodoro García Egea y a José Miguel González Robles tras la mediación de un amigo en común. También comparten afinidades ideológicas, pues ambos pertenecen al Partido Popular, con la salvedad de que el primero es el secretario general y el segundo acaba de dimitir de su escaño en el Congreso tras las acusaciones de que presentó un currículum falso. Esta licenciatura ficticia en Derecho, que González Robles disfrazó de "estudios en Derecho" cuando presentó sus credenciales para ser diputado, constaba en las redes sociales del político leonés y en el currículum que presentó a Génova. González alardeaba de este título hasta que la información publicada porLeonoticias desmintió que fuese real.

Fuentes del PP afirman que no le exigieron la renuncia porque ese engaño existió solo internamente, ya que en la información que proporcionó al Congreso no constaba esa licenciatura supuestamente obtenida en la Universidad Complutense de Madrid en 2014. González Robles, que forjó su crecimiento político en las Nuevas Generaciones del PP, desapareció de escena tan pronto como se publicaron sus irregularidades curriculares. Los intentos de comunicarse con él fueron baldíos desde que el viernes salieron a la luz las primeras noticias sobre ese título falseado. El domingo por la tarde se oficializó la renuncia al cargo para no perjudicar al PP, según se difundió en una nota de prensa, y para priorizar los intereses de su partido sobre los suyos personales.

El adiós al escaño y a la secretaría general del PP leonés que ocupaba desde abril llega apenas unas semanas después de convertirse en el único representante popular en la Carrera de San Jerónimo por León. Fuentes de su partido señalan que su nombramiento fue una imposición llegada desde la sede de Génova y que García Egea fue su principal valedor para que ocupara el primer puesto en las listas al Congreso y la secretaría general en León. Este mandato no encajó bien en el PP autonómico y molestó en particular a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, tal y como subrayan esas mismas fuentes.

Lo que es incuestionable es su trayectoria musical, tanto de productor como de intérprete. El ya exdiputado cumple 14 años como director general de GML Management, una compañía de producción musical especializada en bandas de boleros y charangas. También forma parte de Mocedades, un grupo que ha perdido popularidad en España pero que sigue con un público fiel en Latinoamérica. De hecho, González Robles tenía previsto un viaje este mismo lunes con destino a México con motivos musicales.

La renuncia del leonés pone el punto y final a su escasa trayectoria política, algo que siempre se le achacó en el PP, contrasta con lo que González cantaba en 2007 en un acto de presentación de campaña electoral. "Vaya equipo que tenemos de futuros concejales", cantaba el que una década después consiguió ser diputado. "Con esta ilusión tan grande llegaremos a la meta", seguía, entre las palmas del respetable. Los allí presentes reaccionaron al espectáculo entre boquiabiertos, sorprendidos y con algunas sonrisas pícaras. Igual que en León tras conocerse que la licenciatura era falsa.