Los pueblos pequeños pierden 491 mesas respecto al 28-A

Cuando llegan los comicios, uno de los principales problemas de los pueblos con escasos habitantes son las dificultades para ir a las urnas. En las generales del 28 de abril, muchos de estos vecinos pudieron depositar sus votos sin desplazarse de su lugar de residencia porque la oficina del censo electoral, dependiente del Instituto Nacional de Estadística (INE), aplicó los criterios que usa para las municipales y autonómicas. No ha hecho lo mismo para hoy, lo que supone la pérdida de 491 mesas electorales en 371 locales electorales en toda España.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que las mesas electorales no se instalarán en los núcleos poblacionales que no alcancen los 200 censados, quienes tendrán que desplazarse a la localidad más cercana que rebase esta cifra. Sin embargo, en las primeras elecciones generales de este año, muchos de estos vecinos pudieron ejercer su derecho sin tener que desplazarse.

La oficina del censo electoral estaba preparando las elecciones municipales y autonómicas, previstas para el 26 de mayo, cuando el fracaso de los Presupuestos presentados por el PSOE desembocó en unas elecciones anticipadas para el 28 de abril. La Junta Electoral Central (JEC), indican fuentes del INE, tuvo la “generosidad” de autorizar a que ese día se mantuviera el sistema que se aplica con los comicios locales, en los que aumenta el número de mesas para facilitar que el voto de los vecinos de poblaciones poco habitadas.

El INE no ha sido tan “generoso” ante las generales de hoy, algo que las fuentes del instituto achacan al coste que conlleva. Eso se traduce en la pérdida de 491 mesas y 317 locales electorales en toda España.

Número de mesas electorales Diferencia entre 28 de abril y 10 de noviembre –51 a –84 –1 a –50 0 a 22 Fuente: INE. C. AYUSO / EL PAÍS Número de mesas electorales Diferencia entre 28 de abril y 10 de noviembre –51 a –84 –1 a –50 0 a 22 –32 0 –84 3 2 –3 0 0 –73 –52 –2 –4 –13 –62 4 0 –27 –12 1 –2 –60 3 –13 1 –18 –24 –2 2 –26 0 –3 0 0 0 0 1 1 0 –1 1 22 –23 1 –4 5 –1 2 –1 –8 1 Fuente: INE. C. AYUSO / EL PAÍS Número de mesas electorales Diferencia entre 28 de abril y 10 de noviembre –51 a –84 –1 a –50 0 a 22 AST BIZ CAN COR –32 GUI 0 LUG –84 3 2 –3 NAV 0 LEO ALA PON 0 –73 –2 PAL HUE ORE LLE –62 4 –4 –13 –52 0 BUR LR –27 GIR –2 ZAM VAL ZAR 1 BAR –12 –60 3 SOR –13 1 SAL SEG GUA TAR –18 –24 –2 TER –26 AVI 2 MAD 0 TOL CUE CAS –3 CAC 0 0 BAL 0 0 VAL ALB CR BAD 1 1 0 –1 COR ALI JAE 1 22 –23 MUR HUE SEV 1 5 –4 –1 ALM GRA 2 –1 MAL CAD SCT LP –8 1 Fuente: INE. C. AYUSO / EL PAÍS

El incremento de mesas de abril no está recogido en los principios de la LOREG, que para la cita de este 10-N ha vuelto al sistema ordinario, para estupefacción de aquellos pequeños pueblos que no se han enterado bien de por qué, en apenas unos meses, han pasado de poder votar unas calles más allá de su casa a tener que hacerlo a varios kilómetros. Las provincias más castigadas son Cantabria (84 mesas menos), León (73), Burgos (62) , Valladolid (60) y Palencia (52).

Las principales zonas perjudicadas son las pedanías, pequeños núcleos que dependen administrativamente de Ayuntamientos más grandes. Es el caso de Murias de Paredes (395 habitantes, León) de cuyo Consistorio dependen otras 15 localidades. La alcaldesa, María del Carmen Mallo, expresa por teléfono su indignación porque han perdido una de las dos mesas habilitadas en abril. “Hemos protestado ante la Junta Electoral Provincial pero han argumentado que si hay menos de 200 habitantes no se puede poner una mesa”, se queja.

Jóvenes y ancianos

En esta zona del noroeste leonés ya han comenzado las nieves, que dificultan que los lugareños puedan ejercer su derecho al sufragio, denuncia Mallo. “Es un reflejo de cómo se mira el medio rural. Queremos fomentar la participación pero al final la gente joven se ha ofrecido a transportar a los ancianos hacia las urnas más cercanas”, asegura la regidora, del PSOE.

Las citadas fuentes del INE entienden este enfado pero insisten en que resulta “imposible” que haya una mesa en cada pedanía. Recalcan que el voto por correo es una opción “eficaz” para que el electorado rural no necesite moverse a otras localidades.

Cimanes del Tejar, también en León, es toda una metrópoli de 750 habitantes si se compara con las seis poblaciones que administra. El alcalde, el también socialista Andrés García, explica que en abril hubo mesas tanto en ese lugar como en Velilla de la Reina y Alcoba de la Rivera.

Pero en esta repetición electoral han perdido la de Velilla, cuyos vecinos habrán de dirigirse a Alcoba, a unos cuatro kilómetros. “La gente mayor tiene que desplazarse y nadie nos ha dado explicaciones. Hemos escrito a la Junta Electoral Provincial pero no nos han hecho caso”, se lamenta el regidor. José Alcoba, residente en Velilla de la Reina, tampoco comprende lo ocurrido. En abril acudió al lugar habilitado en su municipio pero ahora se ha encontrado con que deberá ir a Alcoba de la Rivera. “Mucha gente no votará este domingo”, vaticina. “Entre que el panorama político está como está y no ponen facilidades, la gente no tiene muchas ganas”. Alcoba medita si ejercerá su derecho de sufragio: “He votado siempre pero la verdad es que ahora no tengo muchas ganas”.