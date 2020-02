La Justicia belga aplaza la decisión sobre la euroorden de Puigdemont y Comín

Un juez belga de primera instancia ha aplazado hasta una fecha "indeterminada" la decisión de suspender o anular la euroorden de Carles Puigdemont y Toni Comín, según ha confirmado Simon Bekaert, uno de los abogados en Bélgica de los políticos independentistas reclamados por la Justicia española. El magistrado "ha decidido posponer el examen de la petición hasta una fecha indeterminada", a la espera de la decisión de la Eurocámara sobre la petición del levantamiento de la inmunidad de Puigdemont y Comín por parte de las autoridades españolas, indicó el letrado.



La Fiscalía belga había solicitado la suspensión de las euroórdenes mientras Puigdemont y Comín disfruten de inmunidad parlamentaria y la Defensa pedía la anulación total del proceso. Los abogados de ambos políticos "examinarán" la situación y decidirán a continuación los "próximos pasos" a dar, dijo Bekaert. Puigdemont y Comín están reclamados por el Tribunal Supremo por sedición y malversación en la causa del procés independentista de Cataluña.



El abogado ha precisado hoy que el juez no ha decidido aún sobre el exconsejero Lluís Puig, quien también huyó a Bélgica en octubre de 2017, pero que no es eurodiputado y al que España reclama solo por malversación de caudales públicos. Sus abogados también solicitan que el tribunal belga anule la aplicación de la Orden Europea de Detención y Entrega. Sostienen que en esta tercera oleada de euroórdenes desde 2017 contra los políticos independentistas que huyeron de España tras el 1-0, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena cursó una primera euroorden para Puigdemont y otra conjunta, después, para Comín, Puig y Clara Ponsatí. Y al haber sido elegidos Comín y Puigdemont como eurodiputados, consideran que no se podría aceptar la misma euroorden.