La defensa responde a Pérez de los Cobos: “Si desconfiaba de Trapero, ¿por qué no pidió que lo apartaran?”

Si el duro testimonio del lunes del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos contra Josep Lluís Trapero sirvió a la Fiscalía para afianzar la tesis de su acusación, la defensa no ha tardado ni un segundo en pasar al contrataque. La abogada del major de los Mossos, Olga Tubau, ha interrogado este martes durante casi cuatro horas al coordinador del dispositivo policial del 1 de octubre de 2017. Las preguntas iban encaminadas a cuestionar por qué la Guardia Civil y la Policía Nacional, vista la desconfianza que tenían hacia la policía autonómica, no asumieron el liderazgo del operativo para impedir el referéndum ilegal. “¿El auto [de la juez] no daba un mandato a los tres en igualdad?”, “¿No estimó oportuno preguntar cómo se llevaría a cabo la actuación de los Mossos?”, “¿Por qué no exigió al fiscal que le pidiera a Trapero los detalles del plan?”, ha insistido la letrada en la sexta sesión de este segundo juicio al procés, antes de remachar: “Si tanto dudaba de Trapero, ¿por qué no solicitó al fiscal superior que lo apartara?”.

La abogada del exjefe de los Mossos incide así en una de las líneas de defensa que ya puso sobre la mesa el major durante su declaración de la pasada semana: que se pudieron cometer errores en el despliegue policial, pero que existía un “mando único” que coordinaba el operativo y que se “pactó” con la Policía Nacional y la Guardia Civil cómo se iba a actuar aquella jornada. Una versión que la Fiscalía trató de echar por tierra el lunes con la declaración de Pérez de los Cobos. El coronel, primer testigo que ha comparecido en la causa, ha arremetido durante dos días con dureza contra Trapero, al que ha acusado de estar “alineado” con los dirigentes independentistas y al que ha atribuido la presunta “pasividad” de los mossos durante el procés.

El alto mando de la Guardia Civil llegó incluso a decir, a preguntas del ministerio público, que “Trapero estaba constantemente poniendo palos en las ruedas”. “Y, si yo hubiera tenido mando sobre los Mossos, mi primera decisión habría sido apartarlo”, aseguró. Una idea que ha recuperado este martes Tubau, para cuestionar por qué, entonces, no se lo pidió a la autoridad judicial. “Porque tampoco soy yo quién para que tenga que pedir apartar a un responsable del cuerpo policial que tenía una tarea encomendada”, ha respondido, después de poner sobre la mesa que, desde un primer momento, dudó de que los Mossos se fueran a emplear a fondo para impedir el referéndum.

“Pensábamos que íbamos a tener una actuación de los Mossos. No tan firme como nos hubiera gustado, pero que iban a actuar. Y pensábamos que era mejor ir con los Mossos, aunque fuera al 50% de sus posibilidades, que romper la baraja. Pero nos equivocamos”, ha contado De los Cobos. “Porque ni yo ni los responsables de los Cuerpos pensábamos que la jefatura de los Mossos iba a suponer la inacción absoluta”, ha proseguido. “Pensábamos que iba a actuar con un porcentaje de entusiasmo inferior al deseado, pero ni mucho menos lo que vimos”.

La Fiscalía basa parte de su acusación en que la antigua cúpula de los Mossos, en connivencia con los líderes secesionistas, permitieron el referéndum ilegal del 1 de octubre al mostrarse “pasivos” de forma consciente mientras aparentaban que hacían algo. El ministerio público pide 11 años de cárcel por un delito de rebelión a Trapero; a Pere Soler, exdirector de los Mossos; y a Cèsar Puig, ex secretario general de la Consejería de Interior de la Generalitat. Para la intendente Teresa Laplana solicita cuatro años de cárcel por sedición. La vista oral continúa este miércoles con la declaración de Ferrán López, el número dos del major durante el procés.