Zapatero: “Sánchez acierta con no recibir a Guaidó”

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha respaldado este viernes la decisión del actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de no mantener un encuentro con el opositor venezolano Juan Guaidó en la visita que este realizará mañana a España. “Sánchez acierta con no recibir a Guaidó”, ha dicho Zapatero en una entrevista en la cadena SER. Guaidó, que fue reconocido por España en febrero de 2019 como “presidente encargado” del país sudamericano, está realizando una gira por diferentes países europeos para recabar apoyos contra el régimen bolivariano de Nicolás Maduro. El presidente francés, Emmanuel Macron, le recibe este viernes en el palacio del Elíseo, según han confirmado fuentes de la Presidencia gala. El Gobierno español todavía no ha decidido qué estatus dará a la visita de Guaidó, aunque sopesaba que fuera recibido por la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.

Zapatero, que ejerce labores de mediación ante el Gobierno de Maduro, ha manifestado que “hay mucha desinformación” sobre Venezuela, y lo ha comparado con la situación en Irak previa a la segunda guerra del Golfo, en 2003. “La información sobre Venezuela está al 90% sesgada, créanme”, ha dicho el expresidente en el programa Hoy por Hoy, en el Oceanogràfic de Valencia.

El exjefe del Ejecutivo español ha lamentado “la situación que se ha creado” con el reconocimiento de Guaidó, no tanto por la llevada a cabo por España, que ha sido “prudente”, ha dicho, como por la decisión de Estados Unidos de poner en manos del Gobierno del presidente encargado venezolano “activos y bienes” de ese país. Ello ha ocasionado, considera, “una situación insólita para ciudadanos, empresas y para la seguridad jurídica”. También ha deplorado las sanciones internacionales que pesan sobre el régimen de Maduro: “Promover las sanciones para que un pueblo sufra y no apelar al diálogo entre dos sectores de la sociedad es un error”.

Zapatero, presidente entre abril de 2004 y diciembre de 2011, ha defendido la reforma del Código Penal para, entre otros aspectos, modificar la redacción de los delitos de sedición y malversación, lo que podría acarrear una rebaja en las penas de prisión e inhabilitación que están cumpliendo los líderes independentistas catalanes condenados en octubre por el procés. “Casi siempre hay que actualizarlo, en cada legislatura habría que retocarlo, cuando uno lee y relee unos artículos que uno no pensaba que nunca se tuvieran que aplicar, chocan. Vienen de otra época”, ha defendido.

El expresidente ha dicho que modificar la ley penal no es “en absoluto” mercadear con ella, como ha manifestado el presidente de Castilla-La Mancha, el también socialista Emiliano García-Page. El exjefe del Ejecutivo ha considerado “evidente” que esa modificación penal servirá para desinflamar la cuestión catalana, “la crisis más grave” que ha tenido España. No obstante, ha añadido: “Nunca la unidad de España va a estar en peligro; sin levantar banderas ni amenazar, el Estado tiene mecanismos, es fuerte y la democracia es sabia”.