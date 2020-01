La oposición exige a Ábalos que explique si se reunió en Barajas con la ‘número dos’ de Maduro

Los partidos de la oposición han reclamado al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que explique si se reunió en la madrugada del lunes en secreto en el aeropuerto de Madrid-Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre la que pesan sanciones de la Unión Europea que le impiden entrar en espacio comunitario. El diario digital Vozpopuli ha publicado este jueves una información según la cual Ábalos mantuvo el encuentro con la número dos del régimen de Nicolás Maduro dentro de un avión privado de la compañía Sky Valet en la que viajaba está aprovechando una escala técnica en su ruta hacia Turquía. Posteriormente, según el mismo medio, Delcy Rodríguez y seis de sus acompañantes, entre ellos su jefe de Gabinete, accedieron a la sala vip de la terminal de autoridades de Barajas. Según la misma información, Ábalos negó a sus periodistas haberse reunido con la mandataria venezolana.

Ni Ábalos ni el Gobierno han desmentido oficialmente esta información, pese a los reiterados intentos de este periódico por recabar su versión. "Me preguntan si me he reunido con uno de Venezuela o no, je, temas importantísimos, temas fundamentales para la sociedad", ha ironizado el ministro de Fomento tras inaugurar una Casa del Pueblo en Córdoba. "Ha llegado el momento de que no entremos en esto. Nos van a encontrar tranquilos", se ha limitado a decir.

El portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Ignacio Echániz, ha dado esta tarde una rueda de prensa en el Congreso en la que ha pedido la comparecencia urgente del ministro de Fomento. El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha exigido también explicaciones oficiales. “¿Se reunió Ábalos con la vicepresidenta del régimen totalitario de Maduro? ¿Con alguien que tiene prohibida la entrada en la Unión Europea por ser alto cargo de esa tiranía?”, ha escrito Bal en Twitter.

Delcy Rodríguez es una de las 25 personas incluidas en la lista de sancionados de la Unión Europea. Los 28 Estados miembros –incluida España- aprobaron en 2018 vetar la entrada en territorio europeo a varios responsables del régimen de Maduro por considerar que estaban implicados en actividades de represión al pueblo. La decisión comunitaria, adoptada en junio de 2018, fundamenta el veto a Rodríguez en que “sus acciones […] como presidenta de la Asamblea Constituyente ilegítima han minado la democracia y el Estado de derecho en Venezuela, lo que incluye la usurpación de poderes de la Asamblea Nacional y su uso para cercar a la oposición y evitar que participe en el proceso político”.

Además del veto a la entrada en cualquier Estado comunitario, la sanción europea que afecta a Rodríguez le impide disfrutar de cualquier tipo de bien (propiedades o cuentas) en territorio comunitario.

Por la mañana, un diario digital con sede en Madrid, elcierredigital.com, publicó, dentro de otra información, detalles sobre el supuesto paso de la vicepresidenta Delcy Rodríguez por el aeropuerto de la capital de España. Ciudadanos se hizo eco de esta información para registrar una batería de preguntas en el Congreso sobre este episodio.

Ese mismo lunes, Ábalos mantuvo un encuentro, este sí admitido por Fomento, con otro ministro del régimen de Maduro, el titular de Turismo, Félix Plasencia, al frente de la delegación venezolana a la feria internacional de turismo Fitur, que se celebra esta semana en Madrid.

Estos supuestos encuentros coinciden con la gira que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, enfrentado a Maduro, está realizando por distintos países europeos, y que previsiblemente le traerá a España el sábado, para encabezar una manifestación en la Puerta del Sol contra el régimen de Maduro. Guaidó ha sido saludado en Davos (Suiza) por la canciller alemana, Angela Merkel, y sus colaboradores esperan que mantenga un encuentro con el presidente francés, Emmanuel Macron. En España, Guaidó previsiblemente será recibido por la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, el mismo sábado.