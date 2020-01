Los reyes abrirán la legislatura el 3 de febrero en un Congreso que no variará su control al Gobierno

La XIV legislatura, finalmente, arranca. Incluso en sus aspectos más simbólicos. Los reyes abrirán oficialmente este periodo de sesiones el próximo lunes 3 de febrero en un pleno solemne que comenzará a las 12.00. En la anterior legislatura Felipe VI no tuvo ocasión de pronunciar ese discurso institucional ante el Ejecutivo y todos los diputados y senadores ya que no llegó a prosperar la investidura del candidato a la Presidencia y el Gobierno estaba en funciones. Será la primera vez que el Rey inaugure una legislatura ante un Gobierno de coalición, en este caso del PSOE con Unidas Podemos.

En el pleno solemne de apertura de las Cortes el Rey suele estar acompañado de la Reina y de sus hijas, accede al vestíbulo de Isabel II del Congreso por las escaleras que comunican con las puertas de los leones de la Carrera de San Jerónimo, donde la familia real recibe honores militares. En la entrada, los reyes serán recibidos por las presidentas del Congreso y el Senado, las socialistas Meritxell Batet y Pilar Llop, y los miembros de las mesas de ambas cámaras. Ya con los reyes en la presidencia, se interpreta el himno nacional, la presidenta de las Cortes pronunciará un discurso y dará paso a la intervención institucional del monarca que abrirá la legislatura.

La anterior vez que el jefe del Estado abrió una legislatura fue el 17 de noviembre de 2016 entonces con el Gobierno del PP y de Mariano Rajoy. Fue su segunda intervención de este tipo desde su proclamación como monarca en junio de 2014. En aquel pleno sí participaron los diputados del PNV y de la anterior marca de JuntsxCat (PDeCAT) pero ERC y Bildu optaron por dar un plante a la familia real. Los diputados de Podemos, y en aquella ocasión el líder de IU, Alberto Garzón, ahora ministro, evitaron aplaudir el discurso del Rey. En este pleno está previsto que se ausenten los 13 parlamentarios de ERC y el del Bloque Nacionalista Galego, que tampoco han acudido a las rondas de consultas con el monarca para designar un candidato a la Presidencia.

Al día siguiente, el 4 de febrero, se producirá desde las 15.00 el primer pleno de esta XIV legislatura para abordar la convalidación de tres reales decretos pendientes y la reforma del Reglamento de las Cortes para poder oficializar los nombres de todas las comisiones de trabajo de acuerdo a los actuales Ministerios.

Todas estas decisiones se han abordado en una Mesa del Congreso que se ha reunido este jueves en la que el PP y Vox han propuesto cambios en el calendario para no solapar las sesiones de control al Ejecutivo con los Consejos de Ministros que desde esta legislatura el Gobierno celebra los martes. La mayoría progresista de la Mesa (seis de sus nueve componentes son del PSOE y Podemos y tres del PP y Vox) no está de acuerdo con cambiar esas sesiones, que ahora se continuarán celebrando los miércoles a primera hora en el Congreso y los martes por la tarde en el Senado, pero la decisión de no cambiar el calendario habitual de los últimos años la tomará ya la Junta de Portavoces la semana que viene.

La vicepresidenta popular Ana Pastor se ha quejado a la entrada de la reunión porque entiende que así se perjudica el trabajo de control de la oposición y del legislativo al poder ejecutivo. Y no tanto por el escaso margen que se deja para adaptar las preguntas de control a lo que haya podido aprobar el Consejo de Ministros en la mañana de los martes como por el solapamiento que la propia agenda del ejecutivo va a imponer a la labor del legislativo, y en particular a las iniciativas legislativas de la oposición en el Parlamento.

El vicepresidente de Vox en la Mesa, Ignacio Gil Lázaro, se sumó a esas posiciones de protesta por hurtar espacio a la oposición y presentó una agenda de trabajo alternativa que no prosperará: lunes reuniones de los órganos del Congreso (Mesa y Junta); martes por la mañana comisiones y por la tarde iniciativas del Gobierno; miércoles por la mañana iniciativas de la oposición y por la tarde comisiones; y jueves por la mañana control al Ejecutivo y por la tarde fin del pleno y más comisiones. La mayoría progresista solo apuntó que podría aceptar flexibilizar algo el límite para registrar preguntas de control al Ejecutivo hasta la tarde de los martes, cuando la sesión en sí comenzará a las nueve de la mañana de los miércoles.

La Mesa ha aprovechado su reunión de esta semana para abordar el calendario ordinario de plenos de este próximo semestre, que comenzarán en la semana del 11 de febrero y con una primera sesión de control al Ejecutivo el miércoles 12. La reorganización del Congreso también se ve afectada por el nuevo modelo de Gobierno que ha confeccionado el presidente Pedro Sánchez. La Mesa ha ratificado así que habrá 21 comisiones de trabajo, adaptadas a las funciones y la nominación de los respectivos Ministerios, y otras cinco permanentes no legislativas.

El órgano de dirección del Congreso ha decidido también que en cada comisión habrá 37 diputados y no 43 como en la última legislatura, con un reparto de componentes proporcional a la representación de sus partidos tras las últimas elecciones. El representante de Vox, Ignacio Gil Lázaro, volvió a protestar porque nadie desde la mayoría progresista se ha puesto en contacto con ellos para hablar y justificar esa nueva distribución y denunció el "cordón sanitario" de hecho que se les aplica en las Cortes, agregó, con el beneplático también del PP que sí se presta a negociar esos asuntos con el PSOE y Podemos.