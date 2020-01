El PP anuncia una ofensiva legal y parlamentaria contra la reforma del Código Penal que plantea el Gobierno

El Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos no va a contar con el apoyo de la derecha, y en particular del PP, para cambiar en algunos aspectos el actual Código Penal. Los populares, además, anuncian una ofensiva "legal y parlamentaria" para bloquear ese proyecto que el Ejecutivo ha anunciado para adecuar y homologar algunas penas por distintos tipos de delitos a la sociedad actual y a lo que tienen estipulado algunos países socios en la Unión Europea. El PP interpreta que algunos de esos cambios, y en especial la intención de suavizar las penas por sedición o por referéndum ilegales, son el pago que Sánchez tiene que pagar a ERC por su apoyo en la investidura para seguir como presidente. El PP requerirá explicaciones al nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en el Congreso.

El propio líder del PP, Pablo Casado, había avanzado en su cuenta de Twitter su total oposición a esa intención anunciada por el presidente Pedro Sánchez el lunes en su entrevista en TVE y luego corroborada por la ministra portavoz, María Jesús Montero, el martes tras el Consejo de Ministros. Casado avisó así: "Sánchez quiere cambiar el Código Penal para sacar de la cárcel a sus socios condenados por sedición. Es un indulto encubierto para pagar sus votos en la investidura. Una cesión intolerable que rechazaremos en el Parlamento, como la amnistía que exigen los independentistas".

Para ello, el secretario general de PP, García Egea ha anunciado que requerirán de manera urgente explicaciones del ministro de Justicia sobre esos planes y ha considerado que los mismos obedecen "al pacto oculto que se va desvelando por fascículos" de Sánchez con algunos de sus socios de investidura y en especial con ERC para sacar cuanto antes a su líder, Oriol Junqueras, de la cárcel.

“Si usted quiere indultar a Junqueras indúltele. No sea cobarde. Hágalo, pero no cambie el Código Penal. Si es valiente diga a los españoles que ese era su compromiso. No desproteja a la Nación para protegerse usted”, enfatizó García Egea. Y añadió que con este tipo de iniciativas el presidente del Gobierno empieza a enseñar sus cartas: “Esta reforma Junqueras que pretende hacer del Código Penal quiere facilitar la vuelta a la política de quienes dieron un golpe de Estado”.



Teodoro García Egea aprovechó para acuñar ese proyecto de modificación del Código Penal como "Reforma Junqueras" y concluyó que la misma va encaminada a "no romper el Gobierno pero sí España" porque entiende que la misma "es parte del precio que tiene que pagar Sánchez para seguir en La Moncloa".

El PP no dará su apoyo parlamentario a esa reforma del Código Penal sino que la denunciará y exigirá explicaciones "en el Parlamento y en la calle". Cuando se preguntó si el PP estaba dispuesto a acudir o convocar manifestaciones contra esa reforma matizó que su partido "está preocupado por España y hará una oposición constructiva con una oposición parlamentaria y en todas las instituciones donde tengamos representación".

El número dos del PP concluyó que "ningún español votaría esta reforma para descafeinar el Código Penal" como un pago de Sánchez a sus socios y reiteró que buscarán todas las fórmulas posibles para que el presidente del Ejecutivo dé explicaciones al respecto.