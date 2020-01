Vox se abre a negociar los órganos constitucionales y no bloquearlos como el PP

Terminó la primera Junta de Portavoces del Congreso tras conocerse el nuevo gobierno de coalición progresista entre el PSOE y Unidas Podemos y el PP se reafirmó, con toda contundencia, en que no podrá negociar “ningún acuerdo” de renovación de los órganos constitucionales con los socialistas, según enfatizó en una larga exposición la portavoz popular, Cayetana Álvarez de Toledo. A unos metros la escuchaban los máximos responsables de Vox en la Cámara baja y en cuanto pudieron Iván Espinosa de los Monteros y Macarena Olona marcaron distancias con esa posición de bloqueo.

Iván Espinosa de los Monteros matizó que el sistema actual de elección de esos cargos constitucionales no les gusta, y querrían cambiarlo, pero también que mientras exista están dispuestos “a participar” en ese reparto. Olona apostilló: “Vox no está a favor del bloqueo de los cargos constitucionales”. En el PP, sorprendidos, no daban crédito a esa posición de Vox y hasta pidieron luego aclaraciones en privado.

PP, Vox y Ciudadanos suelen votar, mayoritariamente, de manera conjunta y hasta presentar iniciativas muy parecidas. Pero a veces sorprenden algunos desmarques. Vox llevo a cabo uno muy claro ayer en el Congreso al distanciarse de la postura de boicot total y bloqueo que el PP quiere mantener en la renovación pendiente de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (prorrogado desde hace más de un año), de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, de los consejeros de RTVE y hasta del Defensor del Pueblo.

Para renovar esos cargos se requiere de una mayoría de 210 diputados. PSOE y PP juntos llegarían a 209. Los socialistas, con Podemos y Vox alcanzarían 207.

El portavoz socialista ayer, Rafael Simancas, no perdió mucho tiempo en acusar a las tres derechas (PP, Vox y Cs) de “falta de lealtad con el Estado y de respeto con la Constitución” al no abrirse siquiera a hablar de la renovación de esos cargos institucionales. Y les recordó las cartas recibidas por todos los partidos desde esas instituciones instándoles a hacer su trabajo y facilitar los cambios. Simancas habló incluso de “sabotaje a la Constitución” por el boicot, especialmente del PP, a plantearse siquiera esa negociación que también demandó en su primera comparecencia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, descartó totalmente esa posibilidad de negociar nada con un PSOE que reconoce querer “desjudicializar la política” sobre el conflicto en Cataluña: “En estos momentos no veo ninguna posibilidad de acuerdo”. El PP apuesta por “despolitizar la justicia” frente a los intentos que observa de Pedro Sánchez de “someterla a sus pactos de la izquierda”.

Vox tampoco está de acuerdo con el actual sistema de elección del Poder Judicial y querría, como ha recuperado el PP, que los jueces tuvieran más participación, “pero si el proceso sigue en vigor nosotros queremos participar”, remachó el portavoz parlamentario.

Vox se queja de que el PSOE no les ha llamado para negociar los cargos institucionales “ni para nada”, pero tanto Espinosa de los Monteros como Olona señalaron que incluso así están dispuestos “a dar pasos” por su cuenta para hablar con los socialistas y hacerles llegar sus propuestas. Vox quiere entrar en el reparto con sus propios candidatos “profesionales e independientes” de vocales del CGPJ, de magistrados para el Constitucional e, incluso, defiende que se reinicie desde el comienzo el concurso en vigor para renovar el Consejo de RTVE y poder presentar sus expertos.

En el PP escucharon incrédulos esa versión de Vox.