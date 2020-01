Revilla condiciona el apoyo a los Presupuestos de Sánchez a que se cumplan los compromisos con Cantabria

El presidente cántabro Miguel Ángel Revilla, líder de PRC, está dispuesto a colaborar con el Gobierno de Pedro Sánchez, a pesar de que no apoyó su investidura el pasado martes. Revilla ha anunciado este jueves que su formación votaría a favor de los próximos Prespuestos Generales siempre y cuando las cuentas del Estado contemplen los acuerdos a los que llegó su partido con el PSOE antes de la investidura fallida de julio de 2019. Revilla ha defendido su decisión de forma contundente durante una rueda de prensa en la que ha cargado contra los socialistas cántabros por haber "amenazado" con romper la coalición como represalia por su negativa en la votación de la investidura del pasado martes. Ahora, el PRC todavía tiene que analizar las circunstancias en las que se encuentra la coalición para marcar sus condiciones de cara al futuro.

El PRC está dispuesto a colaborar con Sánchez en temas relacionados con su agenda social alcanzada con Unidas Podemos, según ha confirmado Revilla. Sobre la duración de la legislatura, se ha mostrado pesimista: "Esto no tiene pinta de ser muy estable", pero "queremos que no sea así". El tono ha sido bronco de principio a fin. Pero ha sido también un gesto de buena voluntad hacia el presidente del Gobierno y el PSOE de Cantabria. La tensión estaba a niveles máximos hasta hace unas horas, cuando los socialistas recularon en su órdago de romper la coalición PRC-PSOE en el Gobierno cántabro.

Revilla ha criticado las amenazas de sus socios en el Ejecutivo autonómico y ha asegurado que el PRC no rompió el pacto con el PSOE porque, según ha sostenido, ese acuerdo solo era válido para la investidura fallida del pasado julio, y no la de este enero. En este tiempo, de acuerdo con Revilla, "el PSOE cambió" por haber pactado con Esquerra Republicana. José María Mazón, el único diputado del PRC en el Congreso y que votó no a Sánchez, ha señalado que los regionalistas apoyarán "incondicionalmente" al Ejecutivo Central y que no lo piensan "boicotear", pero le piden que "respete los compromisos" de inversiones en Cantabria, que incluyen el tren de Santander a Bilbao, acordado en junio, informa Juan Navarro.

A pesar de que el presidente de Cantabria defiende que quiere mantener la coalición en el Gobierno regional, no ha reparado en su andanada contra la actitud del PSOE de los últimos días: "No estoy dispuesto a seguir en una coalición donde se ponga en duda la fidelidad del presidente". Horas antes, el vicepresidente cántabro y portavoz del Ejecutivo autonómico, el socialista Pablo Zuloaga ha encabezado la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. En ella tampoco se ha visto una disminución en las tensiones. El líder del PSOE cántabro ha cargado contra Revilla: "A mí nadie me va a dar lecciones de lealtad".



Revilla ha convocado para este jueves a la ejecutiva del PRC para "analizar las circunstancias" del pacto en la Comunidad. Además, la próxima semana reunirá a la comisión de seguimiento de la coalición, en donde el líder de los regionalistas pedirá que "se respete al presidente autonómico y que se cumplan las reivindicaciones [de Cantabria] en Madrid" como las dos únicas condiciones de su partido para mantener en pie al actual Ejecutivo. "Queremos que siga el bipartito, pero que no me enfaden, lo advierto", ha señalado.