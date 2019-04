El PRC se mira en el espejo de Coalición Canaria y buscará “defender los intereses de Cantabria”

Consulta todos los resultados de las elecciones generales

Cantabria se mira en el espejo de Canarias y Navarra. El Partido Regionalista Cántabro (PRC) obtuvo en las elecciones de este domingo por primera vez representación a nivel nivel nacional, un resultado que califican de "histórico" y por el que José María Mazón, antiguo consejero de Obras Públicas de la comunidad, se sentará en un escaño en Madrid durante la XIII legislatura. Su objetivo no puede ser más claro: "Defender los intereses de Cantabria", asegura Miguel Ángel Revilla, fundador y líder del PRC, que califica de "histórico" el resultado. Aunque tanto el presidente regional como el flamante diputado consideran que "aún es pronto" para hablar de una investidura, ambos dejan la puerta abierta a Sánchez y defienden que son "un partido de acuerdos".

Los regionalistas tienen entre ceja y ceja tienen el modelo político que tantos éxitos regionales le ha proporcionado a partidos como Coalición Canaria o Unión del Pueblo Navarro. "Son un buen ejemplo de partidos que han conseguido algo para su tierra, y nosotros queremos lo mismo para nuestra comunidad", explica Mazón, que ha conseguido el cuarto de los cinco diputados que había en juego en Cantabria, con un total de 52.197 votos. El resto de escaños se han repartido entre PSOE, que ha obtenido dos, PP y Ciudadanos, con uno cada uno. Es la primera vez en más de 20 años, desde 1996, que los populares no ganan en la región cántabra, uno de sus feudos tradicionales, sobre todo en las elecciones generales.

En el centro de las reclamaciones cántabras estará la cuestión del ferrocarril. Para Mazón, la infraestructura ferroviaria de la región es el mayor ejemplo "de los incumplimientos del Estado con Cantabria", a los que añade una larga lista de agravios que incluyen la deuda del hospital de Valdecilla o la falta de inversiones industriales.

En cuanto a su posible apoyo a Sánchez —el PRC gobierna en Cantabria en coalición con el PSOE y han mostrado en varias ocasiones su sintonía—, el recién elegido diputado ha asegurado que

van a esperar a que les llamen, aunque no ha dudado en confirmar que si el presidente del Gobierno cumple el requisito de apoyar inversiones en Cantabria y "no pone en juego la unidad de España", no tendrá ningún problema en apoyar su investidura. Sin embargo, no aclara que decisión tomarían en caso de que la investidura contara también con los votos de los independentistas de ERC o Bildu. Aunque, con toda seguridad, cualquier negociación del PRC en Madrid se hará con un ojo puesto en las próximas elecciones regionales, en las que la formación se juega revalidar la presidencia.

En cuanto a la campaña, Revila asegura que el partido ha hecho "una machada". "Lo de ayer ha sido lo más bonito y complicado que yo he hecho en política", asegura el presidente regional, que suma en distintas etapas varias décadas en el poder en Cantabria. La influencia del longevo presidente, que ya barrunta su jubilación a los 76 años, será en todo caso determinante en cualquier decisión que tome Mazón en Madrid. "La opinión del presidente es clave y fundamental", concede Mazón, que es desde hace tiempo uno de los hombres de máxima confianza de Revilla.

Mazón es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y ha sido consejero de Obras Públicas y Vivienda en el Gobierno de Cantabria durante tres legislaturas. Comenzó su carrera en 1991, y ha sido diputado regional durante 16 años. A pesar de esta larga trayectoria, no ha tenido escándalos mediáticos ni conflictos políticos en la región. A punto de cumplir 68, Mazón estrena cargo y responsabilidad, aunque siempre bajo la atenta batuta de Miguel Ángel Revilla.