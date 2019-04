¿Cuántos votos le ha costado un escaño a cada partido?

La particularidad de la ley electoral española con circunscripciones por provincias donde se aplica la Ley D`Hont hace que el número de votos necesarios para conseguir un escaño varie en cada provincia. La ley electoral, diseñada para premiar a los partidos mayoritarios, castiga la dispersión del voto por circunscripciones y favorece la concentración de los votos en las provincias. Por eso, se explica que el Partido Regionalista de Cantabria, el partido de Miguel Ángel Revilla, solo haya necesitado 52.197 papeletas para conseguir un escaño, mientras que Compromís requirió de 172.751 votos para atesorar un diputado. Es decir, a Compromís le ha costado el triple de votos que al Partido Regionalista de Cantabria (PRC) conseguir un asiento en el Congreso de los Diputados.

Uno de los casos más paradigmáticos de este particular sistema electoral, vigente desde el principio de nuestra democracia, es el que sufre el partido animalista Pacma. No ha conseguido ningún diputado pese a sumar 326.045 votos, más que otros cinco partidos que sí lograron representación parlamentaria. Esto se debe a que los votos de Pacma están repartidos por todo el territorio y no se concentran en una circunscripción en especial. Como si le ocurre al partido de Revilla o al partido Navarra Suma, la unión de PP, Ciudadanos y Unión del Pueblo Navarro (UPN), que al congregar todo su voto en Navarra logran dos asientos en el Congreso con 107.124 votos.

Vox, el partido de extrema derecha liderado por Santiago Abascal, es la segunda formación que más le ha costado conseguir representación parlamentaria: Ha necesitado sumar de media 111.5487 papeletas por cada uno de sus 24 escaños por tener muchos votos dispersos.

El sistema electoral español reparte 350 diputados en 52 circunscripciones. Cada provincia cuenta de partida con dos diputados (las ciudades autónomas con uno) y el resto se asigna en función de la población. Así, por ejemplo, Madrid, que a efectos de las legislativas cuenta con una sola circunscricpción, se reparten 37 escaños. La aplicación de la ley D’Hont, pero sobre todo la delimitación de las provincias y el reparto de diputados en estas, provoca que el número de votos necesario para lograr un escaño sea diferente en cada territorio. Por eso, los partidos con una mayor implantación en un determinado territorio salen favorecidos.

Ciudadanos fue el más perjudicado en 2016

En las elecciones de 2016 Ciudadanos fue el partido que más papeletas necesitó para lograr un escaño. El partido de Albert Rivera ha mejorado su eficiencia electoral en esta convocatoria gracias a su mayor implantación territorial (el ejemplo es Castilla y León) y su fuerte presencia en grandes zonas urbanas. Eso explica que el número de votos que Ciudadanos ha necesitado para lograr un escaño haya disminuido respecto a las anteriores elecciones legislativas de 2016: en los comicios de este domingo requirió 72.571 votos por cada asiento en el Congreso, frente a 98.174 papeletas que necesitó de media hace tres años.

Es el caso contrario del PP. Si en las pasadas elecciones fue el segundo partido, detrás del PNV, que más fácil lo tuvo para sumar cada diputado, en los comicios del 28-A celebrados este domingo ha empeorado su eficiencia. Ha pasado de necesitar 57.965 votos para lograr 137 diputados en 2016 a requerir 66.000 papeletas para cada uno de sus 66 parlamentarios en las elecciones de ayer.

En Melilla, el más barato; y en Barcelona, el más caro

Este sistema provoca que los escaños se encarezcan en las provincias con más población y se abaraten (si me permiten usar estos términos pecuniarios) en los territorios con menos electores. Por eso, el PP solo necesitó 8.082 papeletas en Melilla para lograr un asiento en el Congreso, mientras que requirió 155.472 votos en Barcelona para que Cayetana Álvarez de Toledo logrará su credencial parlamentaria. El diputado del PP en Melilla es el que menos votos ha necesitado para entrar en el Congreso y el de Barcelona del mismo partido es el que más de entre los 350 representantes parlamentarios.