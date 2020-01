El PSOE se echa atrás y decide mantener la coalición con Revilla

Nunca es tarde para limar asperezas. Al menos así lo cree el PSOE. La ejecutiva de los socialistas en Cantabria decidió este miércoles, contra todo pronóstico, mantenerse en el Gobierno de coalición con el Partido Regionalista de Miguel Ángel Revilla. La decisión supone un duro volantazo a la narrativa de los últimos días, después de que los socialistas amenazaran con romper el pacto con el PRC tras el voto en contra de los regionalistas en la investidura de Pedro Sánchez. Esta decisión será acogida con el visto bueno de sus socios, que reunirán hoy a su ejecutiva para hacer una evaluación de daños, después de varios días de máxima tensión. “Nosotros, desde un principio, hemos considerado que el pacto seguía en pie porque no rompimos con nuestra palabra”, aseguraron en la dirección del PRC.

Los socialistas cántabros se reunieron en su sede de Santander por más de una hora y media. Nada hacía parecer que la decisión iba a ser mantener el acuerdo. En especial después de que el vicepresidente regional y líder del PSOE regional, Pablo Zuloaga, llegara a culpar a Miguel Ángel Revilla de haber dejado a Cantabria “en la incertidumbre”. Zuloaga, no se ha reunido con el presidente autonómico desde la primera votación de investidura del pasado sábado, según confirmó a EL PAÍS ayer, justo cuando las relaciones estaban en su peor momento y en pleno estado de ebullición.

La reconciliación no será fácil. La estabilidad de la coalición comenzó a tambalearse el pasado viernes. Ese día, sorpresivamente, el PRC decidió cambiar el sentido de su voto en la investidura. La medida tomó por sorpresa a los propios socialistas, que ya contaba con el apoyo de la formación regionalista. No era para menos: el PRC había sido el único partido, además del PSOE, que votó a favor del presidente del Gobierno. Sin embargo, las cosas cambiaron estrepitosamente. Para la formación de Revilla, Sánchez había cruzado una “línea roja” por su pacto con ERC. La decisión de los socialistas sirve ahora para crear puentes con el partido de Revilla y así mantener en pie los acuerdos de inversiones a los que llegaron el pasado junio con el presidente del Gobierno. La ejecutiva del PRC ya había dicho que haría lo posible para reunirse con Sánchez con el fin de darle cause a los compromisos para la región.

En el documento que firmaron los regionalistas con el PSOE nacional en junio de 2019, el Gobierno se comprometía, entre otras cosas, a conectar Santander con Bilbao por ferrocarril antes de 2023. Una reivindicación histórica del PRC. La decisión de los socialistas cántabros será un enorme alivio para los 15 Ayuntamientos en donde gobiernan de la mano con los socialistas. Además, llega en un buen momento ya que mañana se reunirá el Consejo de Gobierno regional, lo que supone un primer contacto los dos socios de Gobierno después del cruce de acusaciones y de reproches. Se contempla que el vicepresidente regional y también portavoz del Ejecutivo regional, Pablo Zuloaga ofrezca este jueves una rueda de prensa tras la reunión del Gobierno. Todo parece indicar que no será una conferencia rutinaria.