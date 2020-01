Sánchez afronta la investidura más ajustada de la democracia

El Congreso acoge hoy una sesión de infarto. Nunca hasta ahora había sido tan ajustada la votación para investir al presidente del Gobierno. José Luis Rodríguez Zapatero fue elegido en 2008 por 11 votos de diferencia; Felipe González, en 1989, por 12. En la primera votación, el sábado, Pedro Sánchez obtuvo 166 síes frente a 165 noes. Es decir, un solo voto de diferencia, aunque estaba ausente una diputada del sí que ha asegurado su asistencia hoy. No hay margen para ningún contratiempo, ausencia o error en el hemiciclo. Que la votación sea tan reñida provoca la sensación de que la mayoría podría quebrarse fácilmente, y ha desatado un fenómeno sin precedentes: una oleada de presión e incluso acoso a los diputados del bloque del sí para que cambien su voto.

Los socialistas descartan la posibilidad de un tamayazo [cambio por sorpresa del voto de un diputado], pero los partidos que han decidido abstenerse para facilitar la reelección de Sánchez meditabaneste domingo todas las posibilidades por si alguno de sus miembros tuviera que pasar de la abstención al sí, en caso de que se produjeran ausencias imprevistas o cambios de voto que pudieran provocar que la investidura se frustrara. “Estaremos muy atentos a las votaciones”, aseguraban fuentes de ERC (13 diputados). “Aquellas fuerzas que vamos a abstenernos para no bloquear la investidura quizá tendríamos que decidir aplicar un plan antitamayazo”, avisó por la mañana en Cataluña Radio Jon Iñarritu, de Bildu (cinco votos). La votación es por llamamiento y por orden alfabético tras un sorteo para decidir por qué letra se empieza. En caso de que alguien cambiara su voto en directo, los partidos abonados a la abstención, que suman juntos 18 diputados, tendrían margen para decidir in situ cambiar al sí. Todo se ha previsto en las fuerzas que conforman la plural coalición que investirá a Sánchez para evitar sorpresas indeseadas. “Las derechas no nos van a meter un gol”, ejemplifica uno de los diputados que el sábado se abstuvo en la primera votación de la investidura.

Resultados de las investiduras A favor En contra Abstención Ausencias En color más claro, las investiduras con resultado negativo. Fecha y candidato Mayoría absoluta 176 2020 Enero Pedro Sánchez (PSOE) 166 165 2019 Julio Pedro Sánchez (PSOE) 124 155 2016 Octubre Mariano Rajoy (PP) 170 111 Moción de censura 2018 Junio Pedro Sánchez (PSOE) 180 169 2016 Septiembre Mariano Rajoy (PP) 180 170 2016 Marzo Pedro Sánchez (PSOE) 131 219 2011 Diciembre Mariano Rajoy (PP) 187 149 2008 Abril José Luis R. Zapatero (PSOE) 169 158 2004 Abril José Luis R. Zapatero (PSOE) 183 148 2000 Abril José María Aznar (PP) 202 148 1996 Mayo José María Aznar (PP) 166 181 1993 Julio Felipe González (PSOE) 181 165 1989 Diciembre Felipe González (PSOE) 167 155 1986 Julio Felipe González (PSOE) 184 144 1982 Diciembre Felipe González (PSOE) 207 116 1981 Febrero Leopoldo Calvo-Sotelo (UCD) 158 186 1979 Marzo Adolfo Suárez (UCD) 183 149 Fuente: Cortes generales y elaboración propia. EL PAÍS

Los socios de la coalición estudiaron todas las opciones para asegurar al máximo la investidura, aunque cuentan con los números. En las últimas horas, sondearon a Junts per Cataluña (JxCat) y la CUP para intentar que no terminen votando en el mismo bloque en el que estará la extrema derecha. Circuló que estos grupos podrían ausentarse durante la votación, pero el de Carles Puigdemont lo niega. Junts afirma que estará hoy en el hemiciclo. Fuentes de la dirección del partido señalan que votarán en contra de Sánchez “sin ninguna molestia” porque entienden que no hay ninguna posibilidad de que alguien les alinee con la derecha, informa Javier Casqueiro. La formación independentista lamenta que el PSOE no haya intentado tratar de convencerles: “Creían que sería más barato solo con ERC que intentarlo con el partido de Carles Puigdemont”.

El PSOE no ha dejado nada sin atar. Todos sus diputados tenían previsto dormir este domingo en Madrid para evitar problemas con el transporte, porque muchos viajaron el domingo a sus lugares de origen para pasar la fiesta de Reyes con sus familias. No obstante, a pesar de la tensión propia de las últimas horas antes de una votación en el alambre, en el PSOE no contemplan que la legislatura fracase. La previsible elección hoy de Sánchez a partir de las 12.45 pondrá fin a una etapa de interinidad de la política española de ocho meses, desde el pasado abril, que obligó a repetir las elecciones en noviembre. El líder socialista presidirá el primer Gobierno de coalición desde la II República, entre el PSOE y Unidas Podemos, con el apoyo del PNV y varios partidos regionalistas, y la abstención de ERC y Bildu. El bloque del no unirá a PP, Vox, Ciudadanos, JxCat y la CUP.

Los diputados del bloque del sí han recibido una inusitada campaña de presión para hacerles cambiar el sentido de su voto. Parlamentarios del PSOE han denunciado insultos y acoso en cientos de mensajes llegados a sus redes sociales y emails. El diputado de Teruel Existe se lleva la palma. La presión ha ido en aumento sobre Tomás Guitarte, cuyo voto es decisivo. No ha dejado de recibir mensajes para que frustre la votación, y han aparecido más pintadas en su contra. Este domingo, su bandeja de entrada en el email del Congreso había recibido 8.800 mensajes reclamándole que cambie su voto afirmativo por un no, lo que provocaría un empate que haría decaer la investidura. La formación está investigando los comentarios recibidos también en su página de Facebook, que parecen proceder de robots, y que insistentemente publican ataques e insultos por su “traición” a España. Guitarte decidió desconectar el lunes por completo para evadirse de las presiones, pero en su partido insisten en que no se moverá del sí.

El PP y Cs llaman desde hace días a diputados socialistas a romper la disciplina y votar en contra de su propio candidato. El líder de los populares castellanomanchegos, Paco Núñez, difundió este domingo un vídeo en redes sociales en el que anuncia que se concentrará hoy a las puertas del palacio de Fuensalida, en Toledo, sede del Gobierno regional que preside el socialista Emiliano García-Page, para pedirle que obligue a los diputados castellanomanchegos del PSOE a impedir la investidura de Sánchez. “Si votan con ERC, con Bildu, el PNV y Podemos, formarán parte de la traición a nuestro país”, señaló. La bronca sesión vivida el sábado y el domingo preludia una legislatura tormentosa