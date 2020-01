Coalición Canaria pide a Oramas que reconsidere su voto negativo y se abstenga en la investidura de Sánchez

El Comité Permanente Nacional de Coalición Canaria considera "muy grave" la decisión de su diputada Ana Oramas de votar no en la primera votación de la sesión de investidura de Pedro Sánchez y ha pedido a la parlamentaria que reconsidera su decisión y se abstenga, tal y como acordó el partido. En la reunión de este lunes, la formación ha decidido enviar una carta a Oramas para que reconsidere su actitud, que ha considerado como "muy grave".

El secretario general de CC, José Miguel Barragán, ha asegurado a través de un comunicado que las consecuencias de esta situación afectan "al ámbito interno de CC". "Nuestra formación política decidirá a través de sus órganos los pasos a dar y comunicará los mismos cuándo y cómo proceda y no permitiremos que sean otros los que marquen el sentido de nuestras acciones ".

El Consejo Político Nacional del partido acordó el pasado viernes por unanimidad de sus 100 miembros que se abstendría en la investidura de Pedro Sánchez al entender como "insuficiente" las ofertas del PSOE en las negociaciones para conseguir el apoyo de los nacionalistas canarios. Además, la formación facultó a su secretario general para que en el caso de que se produzcan cambios pudiera valorar si se mantiene la abstención.

Oramas aseguró el pasado sábado durante su intervención en el Congreso que había decidido votar en contra porque consideraba que el pacto alcanzado entre el PSOE y ERC "ponía fin al Estado de derecho tal y como lo conocemos" y cargó duramente contra Pedro Sánchez por "arrodillarse ante el secesionismo" y haber pactado con quienes quieren romper España. En su réplica, Sánchez le pidió rectificar y volver a la abstención: "Le pido que reflexione. Deje al menos echar a andar la legislatura con su abstención y no con su voto en contra". La diputada le contestó después que se mantiene firme, y dio a entender que seguiría en el no incluso aunque fuera expulsada de su partido por romper la disciplina de voto. "Le pido que me respete... Usted ha dicho de sus compañeros de viaje cosas mucho más duras de las que yo he dicho hoy", aseguró al líder socialista.