Oramas ignora la decisión de Coalición Canaria y votará no en la investidura de Sánchez

Pedro Sánchez ve reducirse la ventaja de síes sobre los noes en la votación de investidura. Ana Oramas, única diputada de Coalición Canaria, ha decidido de forma sorpresiva cambiar su voto de la abstención al no, lo que deja en solo dos los votos de diferencia que logrará el candidato socialista para ser elegido el próximo martes. La parlamentaria ha anunciado esta tarde durante su intervención en el Congreso que al final votará no, aunque ayer viernes la dirección de su partido decidió abstenerse.

"Hoy se está inaugurando la demolición del Estado que conocemos", ha arrancado Oramas su discurso en el pleno de investidura. La sentencia parecía poco compatible con una abstención. "Su pacto es una ofensa contra el resto de comunidades", ha criticado a Sánchez la diputada de Coalición Canaria, antes de acusarle también de "arrodillarse ante el secesionismo". Con el no de Oramas, Sánchez tendrá 167 votos a favor frente a 165 en contra. 19 diputados se abstendrán.

La decisión de Oramas ha sido personal y se aparta del acuerdo unánime de su dirección. Fuentes del consejo político de Coalición Canaria han confirmado a EL PAÍS que el criterio del partido sigue siendo abstenerse, informa Jorge Berástegui. La formación ha publicado un breve comunicado a través de Twitter en el que informa de que Oramas "será escuchada por adoptar una posición de voto contraria a la decisión del CPN (el órgano de dirección del partido)". "Coalición Canaria actuará con sus estatutos para las indisciplinas que se produzcan por cualquier militante del partido". advierte la formación."Y máxime cuando la decisión ha sido por unanimidad de nuestro máximo órgano", resalta.



En su réplica, Sánchez ha instado a Oramas a rectificar y volver a la abstención: "Le pido que reflexione. Deje al menos echar a andar la legislatura con su abstención y no con su voto en contra". La diputada le ha contestado después que se mantiene firme, y ha sugerido que seguirá en el no incluso aunque fuera expulsada de su partido por romper la disciplina de voto. "Le pido que me respete... Usted ha dicho de sus compañeros de viaje cosas mucho más duras de las que yo he dicho hoy", ha replicado al líder socialista.

Junts per Cataluña: “La resolución de la JEC es un golpe de Estado”

La portavoz de Junts per Cataluña ha explicado su no a la investidura de Pedro Sánchez en que su grupo no se cree el talante con el que se ha presentado el candidato socialista en el debate de este domingo. Al mismo tiempo, Laura Borrás se ha manifestado en términos muy duros contra el Estado español y sus instituciones. En su opinión, la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) que inhabilitó ayer a Quim Torra como presidente de la Generalitat de Cataluña fue un “golpe de Estado” equiparable al del coronel Tejero el 23-F. “Ayer, con la resolución de la JEC, se puso en marcha un nuevo golpe de Estado contra la máxima institución de Cataluña”, ha defendido Borrás. “Este Gobierno defiende todas y cada una de las sentencias”, le ha contestado Pedro Sánchez, respaldando a la JEC. La diputada del partido de Carles Puigdemont ha cargado contra la “represión feroz que no cesa” y ha criticado a Sánchez “por sus 1.000 rostros” y su oferta insuficiente, a su juicio, para resolver el conflicto político en Cataluña. “No espere que con un planteamiento tan de mínimos los catalanes le concibamos como un estadista, sino como un mal menor, pero malo al fin y al cabo”, ha zanjado.

Más País: "Pedimos al PSOE y UP que sean valientes"

La diputada de Más País- Equo Inés Sabanés ha tomado la palabra en sustitución de Íñigo Errejón, ausente por enfermedad, y ha valorado positivamente el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos como "un buen comienzo para rehacer un contrato social imprescindible". Sabanés ha confirmado el voto afirmativo de los tres diputados de su grupo con una condición: "Que sean valientes. Que no cedan a las presiones de los reaccionarios".