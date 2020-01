Debate de investidura de Pedro Sánchez, últimas noticias en directo

EL PAÍS

Pedro Sánchez, candidato socialista a la presidencia del Gobierno: "Los españoles han votado gobierno, no han votado bloqueo, no han votado parálisis. Todas las soluciones, señorías, son respetables, y no lo es la falta de solución. Por eso quiero mostrar mi pesar por la actitud de la derecha a negarse a solucionar la gobernabilidad". Y añade: "No comparto sus temores, pero si son sentidos, y no fingidos, no entiendo por qué no mueven un dedo para evitar que suceda".