Segunda votación de investidura de Pedro Sánchez, últimas noticias en directo

El pleno del Congreso de los Diputados se reúne este martes para proceder a la segunda votación del candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, después de no haber logrado ser investido presidente en primera votación el pasado domingo. El candidato necesita sumar más votos a favor que en contra para ser investido. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha fijado el inicio del debate a las 12.00, cuando el candidato tendrá un 10 minutos para dirigirse a los distintos grupos parlamentarios, que a su vez tendrán cinco minutos para fijar posición. La previsión es votar a partir de las 12.45. Esta mañana, la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, ha anunciado que su partido acudirá a los tribunales para denunciar "las amenazas y coacciones" a los diputados que apoyarán a Sánchez en la investidura. La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha asegurado que Sánchez anunciará "muy rápido" la composición del Gobierno: "El presidente no va a perder tiempo y sabe qué quiere hacer y con quiénes". Si no puede ver la narración en directo, haga clic aquí.