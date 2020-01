Presión sobre el diputado de Teruel Existe: 8.800 ‘emails’ para que cambie su voto

La presión va en aumento sobre el diputado de Teruel Existe cuyo voto es decisivo en la investidura de Pedro Sánchez. Tomás Guitarte sigue recibiendo mensajes instándole a frustrar la votación del candidato socialista. También han aparecido nuevas pintadas en su contra. Este lunes, la bandeja de entrada de su cuenta de correo electrónico del Congreso acumulaba hasta 8.800 emails que le reclamaban que cambie su sí a Sánchez por un no, lo que provocaría un empate que haría decaer la investidura. Más de 5.000 habían llegado solo después de las doce de la mañana, explica un portavoz del movimiento ciudadano. La formación está investigando los comentarios recibidos en su página de Facebook, que parecen proceder de robots, y que insistentemente publican ataques e insultos por la “traición” a España que cometerán al apoyar al candidato del PSOE. El diputado, no obstante, tiene decidido que no moverá su voto, como explicó el domingo a EL PAÍS.

Guitarte ha decidido desconectar este lunes por completo para evadirse de las presiones, y el martes llegará al Congreso directamente para entrar al hemiciclo, sin conceder antes entrevistas ni entretenerse. El objetivo es evitar más ruido sobre un voto que le ha situado en el ojo del huracán. Tiene la investidura en sus manos: el candidato socialista tiene asegurados 167 síes —entre ellos el de Teruel Existe— frente a 165 noes. Si el diputado turolense cambiara al no, provocaría un empate a 166 y la investidura decaería. Preguntado por dónde ha pasado Guitarte las últimas horas, un portavoz de Teruel Existe ha respondido que no revelaba esa información por seguridad. “Teruel Existe condena y rechaza las presiones antidemocráticas. Atacan y no tienen ni idea de la situación dramática de nuestra provincia y de la España vaciada, jamás les hemos importado y por eso ahora decidimos nuestro futuro”, dice un breve comunicado difundido por la agrupación de electores, que ha logrado representación por primera vez en el Congreso para denunciar los problemas de la España despoblada.

Que la votación que este martes elegirá, salvo sorpresa, a Pedro Sánchez como presidente sea la más reñida de la etapa democrática reciente ha provocado la sensación de que la mayoría es frágil y podría quebrarse fácilmente. Y un fenómeno sin precedentes: una oleada de presión dirigida a los diputados del bloque del sí para que cambien su voto. No solo se centra en el diputado de Teruel Existe, también se dirige contra parlamentarios del PSOE, que han denunciado estar recibiendo también cientos de emails y mensajes en los que son insultados por apoyar al líder de su partido.

Pese a las presiones, nada indica que este martes se produzcan sorpresas. El PSOE no espera problemas, y fuentes de Teruel Existe subrayan que su decisión es a prueba de bombas. "Han puesto el foco sobre nosotros porque creen que por ser un movimiento ciudadano somos más frágiles, pero es al revés. Es dificilísimo que un grupo de ciudadanos llegue al Congreso. Nosotros no hemos venido a hacer una carrera política, sino a solucionar los problemas de la España vaciada. Somos incomprables", enfatiza un portavoz.