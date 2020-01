El diputado de Teruel Existe: “No hay ninguna posibilidad de que cambie mi voto el martes”

Toda la presión sobre un diputado, que además no es un político profesional y acaba de estrenar su acta en el Congreso. Miles de correos electrónicos saturan su bandeja de entrada pidiéndole que cambie el voto, su pueblo ha amanecido con pintadas en las que le llaman "traidor", en la red suma firmas a toda velocidad —ya son 43.000— una campaña de Hazteoír que le reclama que "frene" a Pedro Sánchez... El diputado Tomás Guitarte, de Teruel Existe, una agrupación de electores que ha llegado al Parlamento por primera vez para denunciar los problemas de la España despoblada, se ha encontrado en el ojo del huracán por la investidura de Pedro Sánchez. Su voto afirmativo es decisivo para que el líder socialista sea investido este martes, y denuncia una intensa campaña de presión destinada a doblegarle. Él aguanta estoico. "No hay ninguna posibilidad de que cambie mi voto. Lo que hemos acordado es apoyar", asegura a EL PAÍS.

La votación de Pedro Sánchez está ajustadísima, por lo que cualquier cambio de criterio a última hora o ausencia no prevista podría dar el traste con la investidura. El candidato tiene asegurados 167 síes —entre ellos el de Teruel Existe— frente a 165 noes. Si el diputado turolense cambiara al no, provocaría un empate a 166 y la investidura decaería. De ahí las presiones que denunció él mismo desde la tribuna en el debate del sábado. "Exigimos un respeto para los turolenses, nuestro futuro lo decidiremos nosotros", reclamó en el hemiciclo levantando de sus escaños a los diputados del PSOE y Unidas Podemos, que rompieron en aplausos en su apoyo.

Desde que Teruel Existe firmó el pasado viernes su acuerdo con el PSOE para la investidura, el diputado Guitarte comenzó a notar la presión en aumento. "Si antes recibía 200 correos, pasé a recibir 3.000... Cuando aparecieron pintadas en mi pueblo y en los sitios que habitualmente me muevo ya me preocupé un poco más", relata en conversación con este diario. En los últimos días se han publicado informaciones que relacionan supuestas conexiones entre empresas de su entorno familiar con el Gobierno valenciano del socialista Ximo Puig. "Son parte de esa campaña. No es cierto lo que cuentan. Sí es cierto que una empresa de mi entorno familiar tiene alquiladas desde hace años, no de ahora, unas oficinas a una agencia que no depende del Gobierno valenciano, sino de las Cortes valencianas. Es algo tan normal como que hace dos o tres años alquiló esas oficinas como podía haberlas alquilado a cualquiera, fue por concurso público. Y Teruel Existe decidió presentarse a las elecciones hace solo unos meses. Es retorcer las noticias para darle un significado que no tienen", se queja.

El diputado, un arquitecto de 58 años sin apenas experiencia política, insiste en que su voto a favor de Sánchez no es fruto de una posición personal, sino colectiva del movimiento ciudadano que representa. Y que no es nueva. "En la campaña electoral dijimos por activa y por pasiva que íbamos a garantizar la gobernabilidad. Uno de los hechos que nos llevó a presentarnos fue el espectáculo de la anterior legislatura, en la que no fueron capaces de constituir un Gobierno pese a meses de negociaciones. Nosotros no queríamos que esto volviese a pasar".

Su apoyo a Sánchez es por "responsabilidad institucional": "Creemos que a España le interesa que haya ya cuanto antes un Gobierno que pueda tomar medidas". Ahora bien, en Teruel Existe sí tienen un discurso firme de respuesta a quienes, desde la derecha, les acusan de respaldar a un Gobierno que va a "romper España". "Nosotros ya estamos rotos, hay sitios en los que estamos en densidades de población por debajo de los desiertos demográficos. Eso sí que es un problema territorial serio frente a otros", argumenta Guitarte. El líder de Vox, Santiago Abascal, le ha señalado en Twitter llamando a los turolenses a acampar en la plaza del Ayuntamiento para evitar que "se someta a los separatistas".

La dureza de las intervenciones y la crispación en el hemiciclo le han sorprendido en su estreno como diputado. En su intervención se reconoció "avergonzado" por el nivel del debate. Pero no le tiemblan las piernas. "No habría nada que pudiera hacer que cambiara de opinión", avisa el diputado de Teruel Existe para quien quiera escucharle. "Tampoco hay una alternativa de Gobierno", recuerda a las formaciones de la derecha. A pesar de ser el centro de todas las presiones, Guitarte se expresa sereno, sin especial preocupación. El Congreso le ha ofrecido incrementar sus medidas de seguridad si se sintiera en riesgo, pero de momento lo ha rechazado. Este sábado ya ha dado el primer sí a Sánchez, y se dispone a pasar una noche de Reyes "normal" hasta que regrese el martes al Congreso a dar el sí definitivo al candidato socialista.