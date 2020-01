Los minoritarios que apoyarán la investidura de Sánchez respaldan el acuerdo con ERC

Nueva Canarias, Compromís y Teruel Existe, que aportan tres diputados imprescindibles para que prospere la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, han comprometido este viernes su voto afirmativo y han expresado su plena conformidad con el pacto firmado el jueves entre los socialistas y ERC. Las tres formaciones apuntalan la investidura de Sánchez con medidas concretas como la consensuada por Teruel Existe con el PSOE para que el Gobierno paralice el cierre de las taquillas de venta de billetes de tren en 142 estaciones con poca afluencia de viajeros de toda España. Aún está pendiente de conocerse el sentido del voto del BNG y de Coalición Canaria, aunque los nacionalistas gallegos avanzan como probable un sí, lo que daría a Sánchez los números.

La agrupación de electores Teruel Existe ha pactado con los socialistas algunas medidas para paliar la despoblación en la España interior, y otras específicas para la provincia. El acuerdo contempla un pacto de Estado por la repoblación y el reequilibrio territorial y un ministerio específico sobre el problema. También se impulsarán varias autovías y se implantará banda ancha en todos los polígonos industriales de la provincia en dos años. La formación que denuncia el “aislamiento” de Teruel ha logrado del PSOE el desarrollo de varios tramos de las autovías A- 68, A-40, A-25 y el impulso del corredor Cantábrico-Mediterráneo en el tramo Zaragoza-Teruel-Sagunto.

El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha anunciado su sí a la investidura de Sánchez en el Congreso sin oponer problemas al acuerdo entre los socialistas y ERC. “Es un pacto entre terceros, no con nosotros. La condición que hemos puesto es que todas las negociaciones con terceros deben estar dentro de la Constitución. Entendemos que eso se cumple”, ha dicho Guitarte tras firmar el acuerdo. El diputado turolense ha recordado que “el PSOE es un partido histórico español” y que, por tanto, no cree “que vaya a cuestionar ahora la Constitución”. “Entendemos que la referencia del acuerdo al marco jurídico democrático es suficiente. No hay otro que la Constitución”, ha abundado Guitarte.

En términos similares sobre el acuerdo con los republicanos que ha soliviantado a la derecha se ha pronunciado Nueva Canarias. La formación nacionalista canaria ha pactado con el PSOE que se desarrolle el Estatuto de Canarias aprobado en noviembre de 2018, el compromiso de mantener los programas presupuestarios pactados en 2017 y 2018 y que el Gobierno defienda en la UE las singularidades canarias. Al presidente del partido, Ramón Rodríguez, el acuerdo con el PSOE con ERC no le “chirría”: “Es llevar al terreno de la política un conflicto que es político”. “A nosotros no nos rompe ninguna idea ni ningún principio”.

Compromís tampoco duda del pacto con ERC. “El problema catalán es un problema que sin diálogo hemos visto hasta dónde hemos llegado. Con tribunales y sin diálogo los problemas no solo no se arreglan, sino que se agravan”, ha defendido el diputado Joan Baldoví. Compromís ha pactado con los socialistas un nuevo sistema de financiación autonómica, el compromiso del Gobierno de asumir “de forma paulatina” la aportación del 50% para la financiación del sistema de dependencia, una solución a la deuda del Consorcio València 2007 mediante una disposición adicional en los Presupuestos, así como el cumplimiento con la cláusula de inversiones territorializadas del Estatuto de Autonomía valenciano.

Con estos tres síes, Sánchez tiene comprometidos 166 escaños (120 del PSOE, 35 de Unidas Podemos, 6 del PNV, 2 de Más País, 1 de Compromís, 1 de Nueva Canarias y 1 de Teruel Existe). El bloque del no asciende a 164 escaños (88 del PP, 52 de Vox, 10 de Ciudadanos, 8 de Junts per Catalunya, 2 de la CUP, 2 de Unión del Pueblo Navarro (UPN), 1 de Foro Asturias y otro del PRC. 18 diputados se abstendrán: los trece de ERC y los cinco de Bildu. El voto de BNG (1 diputado) y de Coalición Canaria (1 diputado) tienen la última palabra. La líder de los nacionalistas gallegos, Ana Pontón, ha avanzado en Santiago que la opción que se plantean como más probable es un “sí a la investidura” por “responsabilidad” para que se constituya Gobierno. Coalición Canaria decide esta tarde.