El PP exige que Junqueras no tenga trato de favor y cumpla la condena por sedición “como cualquier ciudadano”

Malestar de la derecha con la conclusión del Tribunal de Justicia de la UE de que Oriol Junqueras tenía inmunidad desde que fue elegido eurodiputado en las elecciones del pasado 26 de mayo. El más contundente ha sido Vox, que califica el fallo de un “ataque" a la “soberanía y justicia española”. El primero en reaccionar, de una manera mucho más pausada, ha sido el PP. “Siempre vamos a estar con la defensa de la justicia española y con la aplicación de las sentencias, y el señor Junqueras, lo diga quien lo diga, ha sido condenado por sedición e intentar dar un golpe de Estado. Tiene que cumplir las penas como cualquier ciudadano español. No puede ser que la jurisdicción de un país no sea aplicable en otro”, ha afirmado Teodoro García Egea, secretario general del PP. Tras conocer el fallo del Alto Tribunal Europeo, el número dos de Pablo Casado ha insistido en una entrevista en TVE en esperar “a ver en qué se traduce”, al dejar en manos del Supremo “la aplicación de medidas que hagan que se cumpla de forma efectiva” la pena a la que ha sido condenado el líder de ERC. En esa línea se ha manifestado Dolors Monserrat, portavoz popular en el Parlamento Europeo: “La sentencia de hoy en ningún caso cambia la realidad de la condena por atentar contra la democracia. Junqueras sigue siendo un delincuente condenado por la justicia. Inmunidad parlamentaria no significa impunidad. Dejemos que el Tribunal Supremo haga su trabajo”.

Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos en el Congreso, considera que Carles Puigdemont, ex president de la Generalitat huido a Bélgica, tratará de emplear a su favor la decisión del tribunal europeo que afecta a Junqueras “como si fuera una sentencia exculpatoria hacia él”. “Dirán sobre la sentencia de Junqueras que Puigdemont no ha hecho nada malo”, ha afirmado en una entrevista en Antena 3, en la que ha reclamado que se refuerce el mecanismo de la euroorden: "Lo que le ha pasado a Puigdemont no debería haberle pasado si esto hubiera sido más fuerte. Para que los que estén perseguidos puedan ser traídos a España”. La justicia belga aplazó el lunes la tramitación de la euroorden hasta que la Corte de Luxemburgo se pronunciase sobre los procedimientos en marcha acerca de la inmunidad de los líderes independentistas. “[Junqueras] es el que está decidiendo si hay Gobierno o cuales son los presupuestos. Es una auténtica vergüenza. Hay una alternativa. No tenemos por qué contentarnos con Iglesias, que dice que es un preso político", ha observado Arrimadas. La portavoz de Ciudadanos propone un pacto con PSOE y PP que sumaría 221 escaños que ambos partidos rechazan y que, de producirse, haría innecesario el apoyo de los 10 diputados de Ciudadanos ya que entre socialistas y populares superarían con creces la mayoría absoluta en el Parlamento, fijada en 176 escaños. Ciudadanos no contempla votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez, lo que facilitaría que no se dependiera de la abstención de Esquerra.

Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio, portavoces respectivos de Vox en el Congreso y la Asamblea de Madrid, han coincidido en cuestionar la sentencia como un "ataque a la soberanía y justicia española". Espinosa de los Monteros considera que el fallo supone "una falta de lealtad de las instituciones europeas que no se atreverían a atacar a otros socios como Alemania". Para Vox, el Gobierno debe estudiar qué recursos caben para evitar que esta fallo haga más daño a España "pero es difícil defender a España en Europa mientras quienes ser los guardianes de su unidad están negociando con quienes la quieren romper", informa Miguel González.

Garzón habla de "ciego ultranacionalismo" en el poder judicial

“La justicia europea ha vuelto a demostrar lo que para muchos de nosotros es evidente: hay un problema grave porque las altas instancias del poder judicial destilan un ciego ultranacionalismo que les impide cumplir con la imparcialidad requerida”, ha sido crítico Alberto Garzón, coordinador federal de IU.

“Me felicito por la resolución, es la lógica y que habría esperar y debería llevar a una reflexión a los tribunales españoles por cómo han ido encajando la legislación en este asunto”, ha expresado Aitor Esteban, portavoz del PNV. “Me gustaría que Junqueras pueda estar en libertad y en posesión de su escaño en el Parlamento Europeo lo antes posible”, ha abundado. Sobre cómo influirá el fallo del Tribunal de Justicia de la UE –que ha conocido durante su reunión con Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE, y Rafael Simancas, secretario general del grupo parlamentario socialista- Esteban ha sido precavido: “Depende de cómo lo enfoquen quienes están implicados directamente. No tengo la sensación, ni mis interlocutores, de que fuera un escenario diferente [al previsto]. Estaba cada vez más asumido”.

“España vulneró sus derechos y es imprescindible que se restablezcan en la mayor brevedad posible. Exigimos que Junqueras, Puigdemont y Comín sean proclamados europarlamentarios de pleno derecho ya y la inmediata puesta en libertad de Junqueras”, ha expresado la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua.