La tensión en el PSOE aumenta por los contactos con ERC y Lambán llama supremacista a Iceta

El presidente de Aragón, Javier Lambán (a la izquierda), y el secretario del PSC, Miquel Iceta, en 2016, en el Comité Federal del PSOE. En vídeo, el diálogo entre PSOE y ERC. Uly Martín / atlas

La tensión que está provocando en el PSOE la dependencia de ERC para el éxito de la investidura, gradual a lo largo de la semana, ha alcanzado cotas que no se veían en mucho tiempo. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y los presidentes de Aragón y Castilla-La Mancha, Javier Lambán y Emiliano García-Page, han intercambiado reproches a cuenta de la necesidad de la abstención de ERC para posibilitar la investidura de Pedro Sánchez.

El desencuentro entre el líder de los socialistas catalanes y los dos barones del PSOE abiertamente críticos con la estrategia de apostar la investidura a lo que decida Esquerra, sin siquiera buscar una alternativa con Ciudadanos —el voto a favor de sus diez diputados haría innecesaria la abstención de los 13 diputados de ERC—, ha eclosionado este viernes tras varios días de tiranteces acumuladas. Iceta ha sido el primero en expresar su malestar, al afirmar que las declaraciones de Lambán y García-Page eran "inoportunas" y "no parecen propias de presidentes de una comunidad autónoma". "Yo para Reyes lo que no quiero, como no creo que quiera ningún español o española, es vaselina. Vaselina no queremos. Queremos tener unos buenos Reyes, un mejor 2020 y sobre todo tener la conciencia tranquila", dijo el miércoles García-Page.

El primer secretario del PSC, que este fin de semana será reelegido en el congreso de los socialistas catalanes, ha instado a los otros dos líderes territoriales a comportarse con "respeto" ante el temor de que sus declaraciones pudieran afectar a las negociaciones entre PSOE y ERC. Ambos presidentes autonómicos han expresado su malestar por no tener ninguna información sobre los contenidos de esas conversaciones. La clave es la mesa de diálogo: hay diferencias sobre si sería entre partidos o Gobiernos y si bastaría con la comisión bilateral Estado-Generalitat ya existente o tendría que ser una nueva. "Negarnos el derecho a opinar a los demás, a los españoles, era algo propio de los independentistas catalanes y exclusivamente suyo. Pero estoy viendo que el supremacismo por desgracia está haciendo estragos en Cataluña", ha replicado Lambán a Iceta. El presidente de Aragón aseveró el martes que ERC es un partido "indeseable para la gobernabilidad".

"Le quisiera recordar al compañero Iceta que sobre toda España hablamos todos los españoles y todo el PSOE. Me gustaría, ya que nos pide respeto con los independentistas, verme defendido por él ante tanto insulto y ataque que recibo yo y otros presidentes autonómicos por defender la unidad de España y la igualdad [entre españoles]", ha respondido García-Page. El presidente de Castilla-La Mancha ha recordado cómo Iceta no fue presidente del Senado porque los partidos independentistas impidieron que fuera nombrado en el Parlament por designación autonómica. "Yo no he llamado xenófobo a Torra, hay quien lo ha hecho, y ahí no he visto para nada protestar al compañero Iceta. ¿O es que hay que esperar a que los independentistas veten a Iceta para ir al Senado para entonces poder criticarlos? ¿Entonces sí vale decir que España no puede depender de los independentistas? No. Yo digo lo mismo que hace tres semanas, que hace tres años y probablemente lo seguiré diciendo los próximos 30", ha concluido García-Page.