Los líderes autonómicos, entre el recelo y la urgencia de tener Gobierno

Todos los líderes autonómicos le cogerán el teléfono a Pedro Sánchez, pero algunos con más entusiasmo que otros. La ronda de contactos anunciada por el presidente del Gobierno en funciones ha sido acogida con satisfacción en las filas del PSOE, mientras que los mandatarios populares denuncian que se trata de un pretexto para retomar las negociaciones con la Generalitat de Quim Torra, a quien le parece un gesto insuficiente. La cuestión catalana planea sobre las citas de la próxima semana, y algunos barones socialistas, como el manchego Emiliano García-Page, desean que Sánchez no pacte con el independentismo: "Claro que tiene que haber Gobierno, pero dentro de unos límites”, explica a EL PAÍS. El Gobierno vasco resume la posición común: lo importante es que haya estabilidad. No solo está en juego el futuro Ejecutivo, sino unos ansiados Presupuestos de los que dependen buena parte de los servicios que prestan las comunidades autónomas.

Cataluña, Torra: "Hace falta valentía y coraje, y no gestos vacíos y estériles"

Torra no se conforma con una llamada de Sánchez. El president ha desdeñado este jueves la ronda de contactos anunciada por el presidente del Gobierno en funciones. Para el mandatario independentista, el gesto de Sánchez no soluciona el conflicto catalán, pese a haberse quejado en numerosas ocasiones de que el líder socialista no le coja el teléfono, y ha censurado que se trata de un gesto "vacío y estéril". El independentismo siempre ha rechazado el llamado café para todos y exige una relación bilateral entre Cataluña y el Gobierno. Es decir, que Torra no sea tratado desde La Moncloa como un presidente autonómico más, sino que exista un "reconocimiento de los sujetos políticos". La portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, ha pedido "respeto institucional", lo que, para ella, significa que "el conflicto político de Cataluña se solucione desde la política".

País Vasco, Urkullu: "Colaboraremos en lo que haga falta para la estabilidad"

El lehendakari, Íñigo Urkullu, está dispuesto a "colaborar en lo que haga falta para lograr una legislatura estable". Fuentes de la presidencia explican, no obstante, que, más allá del anuncio de Pedro Sánchez de iniciar una ronda de contactos, no conocen el contenido de la reunión, por lo que prefieren esperar a ver cómo se desarrolla. "Le escucharemos y le plantearemos lo que pensamos", han asegurado estas fuentes oficiales. El lehendakari, como su partido, el PNV, está preocupado por el frenazo del estatuto de Gernika pese al calendario de transferencias ya pactado, cree que el Estado tiene que avanzar en soluciones para afrontar la crisis territorial que sufre España y también ha manifestado en varias ocasiones que habría que avanzar en una nueva política penitenciaria para la nueva época que se ha abierto tras el final de ETA.

Galicia, Núñez Feijóo: "Espero que Sánchez no utilice a los presidentes autonómicos para blanquear un acuerdo con los independentistas"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, espera que Pedro Sánchez “no caiga en el error” de convocar a todos los mandatarios autonómicos “como coartada para hablar con el presidente independentista de la Generalitat” y “blanquear un acuerdo con los independentistas”, ha advertido. En su encuentro con Sánchez, Feijóo reclamará en primer lugar al socialista los fondos que el Estado aún debe a Galicia. “Estamos teniendo tensiones de tesorería como nunca las habíamos tenido”, ha asegurado el dirigente popular este jueves. El presidente gallego también pondrá sobre la mesa la crisis de la fábrica de Alcoa en Lugo y el cierre de la central térmica de Endesa en As Pontes (A Coruña). “Si me pide opinión sobre la investidura ya la conoce: si quiere ser el presidente de todos los españoles es bueno que no dependa de un líder que está en la cárcel y de otro que está fugado”, ha zanjado Feijóo.

Andalucía, Moreno: "No vamos a aceptar que Sánchez use a Andalucía para blanquear a Torra"

Al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno no le gustan las formas de la ronda de contactos de Sánchez con los presidentes autonómicos. “No nos gustaría que intentara usar a Andalucía para blanquear la reunión con Torra”, ha denunciado. Moreno ha recordado que la comunidad tiene pendiente de resolver la financiación autonómica (Andalucía reclama 4.000 millones de euros) y el pago del IVA atrasado, entre otras cuestiones, y se ha quejado de que no hay una relación “sincera, franca y directa” con la región. “Me gustaría que el señor Sánchez no sólo pensara en él, sino en Andalucía”, ha añadido. El presidente andaluz ha afirmado que trasladará a Pedro Sánchez que “España no puede caminar de la mano de los independentistas” y su queja de que los intereses de Andalucía “no han sido recogidos” por el Gobierno central.

Principado de Asturias, Barbón: "Nos urge que haya Gobierno"

El presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, hace hincapié en la necesidad de que haya un Ejecutivo de inmediato para dar respuesta a los problemas por resolver del Principado. “Nos urge que haya Gobierno. Necesitamos que se apruebe un estatuto para la industria electrointensiva cuanto antes”, pone como ejemplo, en referencia a la incertidumbre sobre el futuro de la planta de Alcoa en Avilés.

Cantabria, Revilla: "No podemos seguir sin Gobierno"



Miguel Ángel Revilla, presidente regional de Cantabria, desconocía la decisión de Sánchez hasta que este la anunció en la noche del miércoles. "Hablar siempre está bien, aunque es una duplicidad", destaca. “No tenemos competencias en grandes infraestructuras y padecemos un déficit de ingresos”, ha subrayado. Revilla ha culpado del bloqueo a PP y Ciudadanos por su “hipocresía electoral” que provoca recurrir a los independentistas para que salgan las cuentas. El líder cántabro cree que esta ronda de consultas es una estrategia para legitimar la llamada a Torra, a quien define como "lamentable para la vida política catalana y española", aunque "elegido democráticamente".

Murcia, López Miras: "No cuenten con Murcia para dar cancha al secesionismo"



El presidente murciano, Fernando López Miras, ha asegurado que si Pedro Sánchez le llama “para hablar de la Región de Murcia y de España”, le atenderá, pero no si su intención es utilizar esta ronda de contactos para “contentar a los que quieren romper España”. “Llama la atención que el Gobierno central nos haya denegado las once reuniones que le hemos pedido desde el pasado mes de septiembre y que el propio presidente del Gobierno no haya querido atender mis llamadas de emergencia ante la situación del Mar Menor”, ha lamentado, para añadir que el Ejecutivo central solo se ha interesado por los presidentes autonómicos “cuando les interesa blanquear sus conversaciones oscuras con Torra y los independentistas”.

Comunidad Valenciana, Puig:

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, solicitará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la convocatoria de la Conferencia de Presidentes Autonómicos para abordar dos cuestiones prioritarias para la Comunidad Valenciana: la reforma del sistema de financiación autonómica para garantizar la igualdad de todos los españoles en la prestación de los servicios públicos esenciales y la lucha contra la emergencia climática. Asimismo, Puig ha dicho: "La iniciativa del candidato a presidente de Gobierno de hablar antes con los presidentes autonómicos indica una manera de entender España tal y como es, plural, dando relevancia a un estado autonómico".

Aragón, Lambán: "ERC es indeseable para la gobernabilidad de España"

Javier Lambán declina adelantar qué le dirá a Pedro Sánchez dentro de la ronda de conversaciones que el presidente en funciones y secretario general del PSOE tendrá con todos los presidentes autonómicos. Lambán remite a sus declaraciones de los últimos días. El martes afirmó que ERC era un partido “indeseable de cara a la gobernabilidad de España”. “Si Pedro Sánchez me dice ven, lo dejo todo”, se ha limitado a decir este jueves a la espera de la charla que tendrá con el líder de su partido.

Castilla-La Mancha, García-Page: "La gobernabilidad no puede suponer un desequilibrio entre una comunidad y el resto"

Emiliano García-Page, que junto a Lambán es el líder territorial del PSOE que se ha mostrado más reacio a que la investidura dependa de ERC, desea “por supuesto” que haya Gobierno pero insiste en que “no esté sujeto a estar pagando un precio que el país no puede asumir por que se vea abocado a una legislatura sin la más mínima estabilidad”. “Claro que tiene que haber Gobierno, pero dentro de unos límites”, sentencia sobre potenciales concesiones al independentismo. “Desde la perspectiva de una comunidad autónoma, lo más socialista es defender la igualdad de todos los españoles. Es decir, la gobernabilidad no puede suponer un escoramiento, un desequilibrio entre una comunidad autónoma y el resto”, insiste el dirigente socialista, que lamenta no disponer de información del contenido de las conversaciones con ERC.

Canarias, Torres: "Le pediré que siga teniendo la máxima sensibilidad con Canarias"

El presidente socialista de Canarias considera "indispensable" que haya Gobierno para tener unos Presupuestos, que serían los primeros que contemplen el nuevo Régimen Económico y Fiscal para las Islas. En la reunión con Sánchez, Ángel Víctor Torres le trasladará todo su apoyo al presidente del Ejecutivo en funciones para que logre la investidura y desarrolle una agenda social. "Le pediré que siga teniendo la máxima sensibilidad con la realidad alejada de Canarias", afirma. Dentro de las medidas concretas, Torres le pedirá a Sánchez que las islas se posicionen como observatorio del cambio climático.

La Rioja, Andreu: "Confío plenamente en Sánchez. Que haga lo que tenga que hacer"

Concha Andreu le transmitirá al presidente en funciones “todo el ánimo y la confianza” para lograr que se forme Gobierno “cuanto antes”. “Que haga lo que tenga que hacer, sé que lo hará por el bien de los españoles y dentro de la norma [constitucional]”. “Confío plenamente, las decisiones que tome serán avaladas por esta presidenta al 100%”, sentencia antes de insistir en que el resto de partidos actúen “con responsabilidad tras la propuesta de Su Majestad el Rey” a Sánchez para ser investido presidente.

Navarra, Chivite: “Nunca hay que tener miedo a hablar, no hay otra manera de encontrar una solución para Cataluña"

María Chivite le trasladará a Sánchez “la urgencia y la necesidad de que haya Gobierno cuanto antes”. La presidenta de la comunidad foral coincide sin fisuras con las “prioridades sociales” a las que el PSOE y Unidas Podemos se comprometieron en la firma del preacuerdo de un Gobierno de coalición netamente de izquierdas. “Nunca hay que tener miedo a hablar, no hay otra manera de encontrar una solución para Cataluña que el diálogo dentro de los límites claros que están fijados por la Constitución”, observa sobre las negociaciones con ERC de las que depende la investidura.

Baleares, Armengol: "Venimos de un bloqueo demasiado largo"

La presidenta del Gobierno balear, Francina Armegol, ha mostrado su satisfacción por el encargo del Rey a Pedro Sánchez para encarar el reto de formar gobierno. La líder balear ha calificado de “muy positivo” que el candidato socialista haya anunciado una ronda de consultas con los partidos incluyendo a los presidentes autonómicos. “Las autonomías también somos Estado y es importante nuestra posición cuando se conforme un gobierno” ha dicho Armengol, sobre todo en un momento en el que “venimos de un bloqueo demasiado largo que tantos perjuicios causa a todos los ciudadanos”. La presidenta ha insistido en que tiene “una relación continuada” con Sánchez y que éste conoce “perfectamente” las principales demandas de las islas, como el desarrollo de la parte fiscal del Régimen Especial de Baleares y la reforma del sistema de financiación autonómica.

Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso: "Necesitaría dos días para hacerle saber a Sánchez todos los agravios"

En línea con otros presidentes populares, Díaz Ayuso considera que la ronda de contactos de Sánchez con los líderes autonómicos tiene como objetivo "tapar" el reestablecimiento de las negociaciones del Ejecutivo con Quim Torra. Sin embargo, Ayuso acudirá al encuentro con el presidente del Gobierno, informa Europa Press. "Si me llama, iré, y llevaré una lista de todos los agravios que está cometiendo con la Comunidad de Madrid", ha explicado antes de un acto en la cumbre del clima. Y ha añadido: "Probablemente necesitaría dos días para hacérselos saber". Sánchez y Ayuso no se han reunido en los cuatro meses que la dirigente popular, muy próxima a Pablo Casado, lleva al frente del Gobierno regional.

Castilla y León, Fernández Mañueco: "No queremos ser la coartada para que Sánchez restituya la relación con Torra"

El presidente de la Junta castellanoleonesa por el PP ha asegurado estar "abierto al diálogo para reconstruir los consensos constitucionales", aunque ha censurado que Sánchez vaya a hablar con el mandatario de la Generalitat de Cataluña: "No queremos ser la coartada para que el presidente del Gobierno restituya la relación con Quim Torra". Mañueco también ha criticado que desde que accedió al cargo en las pasadas elecciones autonómicas el presidente no se ha dirigido a él ni ha respondido a sus demandas. El dirigente ha añadido que quiere hablar con Sánchez sobre temas como la Política Agraria Común, las infraestructuras pendientes en la región y el modelo de financiación autonómica.

Extremadura, Fernández Vara: "En España o se gobierna o se deja gobernar"

Guillermo Fernández Vara no anticipa qué le dirá a Sánchez, con quien mantiene una comunicación fluida. “Me mantengo en lo que decía hace cuatro años: en España o se gobierna o se deja gobernar”, remarca en alusión a la abstención del PSOE —lo que originó la mayor crisis reciente de los socialistas— que facilitó la investidura de Mariano Rajoy. El PP se niega ahora a facilitar la investidura. Fernández Vara desea que haya Gobierno “cuanto antes" y "que los diputados asuman la responsabilidad que tienen y no se la trasladen a los demás”.

Con información de Pere Ríos, Pedro Gorospe, Sonia Vizoso, Lourdes Lucio, Juan Navarro, Virginia Vadillo, Ferran Bono, José Marcos, Marcos Lema, Pedro Murillo y Lucía Bohórquez