Pedro Sánchez agradece a ERC que no se desentienda de la gobernabilidad

Pedro Sánchez, este jueves, en Bruselas. En vídeo, declaraciones del presidente del Gobierno en funciones. Foto: JULIEN WARNAND (EFE) | Vídeo: ATLAS

Pedro Sánchez está poniendo todo su esfuerzo, con el posible coste que pueda tener, para convencer a ERC de que se abstenga en la sesión de investidura y permita que sea elegido presidente lo antes posible. Nada más llegar a Bruselas para participar en una cumbre europea centrada en el Presupuesto de la UE y sobrevolada por las elecciones británicas, el presidente del Gobierno en funciones ha multiplicado sus guiños hacia los republicanos y el independentismo para agradecerles su disposición y animarles a que faciliten su nombramiento.

Sánchez, que en pocas horas logró pactar una coalición con Pablo Iglesias, tiene ahora casi todo listo para la investidura. Solo le falta ERC, y está multiplicando las gestiones para lograrlo. El líder del PSOE telefoneará a Quim Torra, el president de la Generalitat, justo después de hablar con el lehendakari, Íñigo Urkullu. El presidente en funciones seguirá el orden protocolario de antigüedad de los estatutos de autonomía. La llamada a Torra es un gesto claro que estaban reclamando los negociadores de ERC para rebajar la presión de Junts per Catalunya, el grupo de Torra, liderado por Carles Puigdemont.

Pero ese parece solo un paso previo para el momento clave, que es la negociación del “instrumento del diálogo”, esto es la fórmula final de la mesa entre Gobiernos para debatir posibles salidas al “conflicto político en Cataluña”. José Luis Ábalos, uno de los negociadores, ha señalado hoy en TVE que se está trabajando para ver cuál sería ese instrumento “y su encaje en el ordenamiento jurídico”.

Ni el PSOE ni ERC quieren aclarar en qué punto está la negociación, aunque ambos trasladan mensajes optimistas. Sánchez aprovecha sus comparecencias públicas para lanzar mensajes positivos hacia los republicanos, a los que criticó con dureza durante la campaña electoral. Y de paso para reprochar al PP que rechace una abstención que le permitiría no depender de los votos de ERC. “Después de las elecciones hay tres opciones. O se forma gobierno, o se facilita, o se bloquea. Esas son las tres actitudes. PSOE y Podemos hemos dejado a un lado nuestras rencillas para formar un Gobierno ilusionante, por primera vez en la historia en coalición, un gobierno progresista. Otras formaciones han decidido no bloquear, como el PNV y algunos regionalistas. Y tengo que agradecer a ERC que haya levantado la mano y haya dicho que no se desentienda de que se pueda facilitar la gobernabilidad”, ha dicho el presidente en tono positivo.

“Y luego está el PP y la ultraderecha, que dicen que van a bloquear. De la ultraderecha lo espero, pero no de un partido que va dando lecciones de constitucionalista, que después de haber votado los españoles cinco veces este año, y siempre ganando el PSOE por bastante distancia, continúen en el bloqueo”, ha rematado el presidente.

Sánchez ha evitado dar relevancia a la llamada que hará a Torra, aunque supone todo un giro después de semanas, durante la campaña electoral y después, en las que se negó a contestar a las llamadas del president por no condenar la violencia en las calles de Cataluña. “Es importante que todos nos sintamos concernidos, el Gobierno de España tenemos que ponerlo en marcha ya. Es importante para todas las autonomías y también para Cataluña, y por eso quiero trasladarles a los presidentes esa urgencia. Hay muchos elementos fundamentales para el día a día de los catalanes que necesitan también un Gobierno en plenas facultades”.