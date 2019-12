Lambán afirma que ERC es un “partido indeseable para la gobernabilidad”

La dirección del PSOE da la investidura por segura, sea en diciembre o en enero, pero le inquieta que las voces críticas vayan a más conforme transcurren los días y Esquerra refuerza su posición clave para facilitar que Pedro Sánchez sea investido. El presidente de Aragón, Javier Lambán, reclamó este martes en un acto público que los socialistas se abran a un pacto alternativo con Ciudadanos. El voto a favor de los 10 diputados a los que quedó reducido el partido en las elecciones del 10-N (57 escaños en abril) haría innecesaria la abstención de los 13 parlamentarios de ERC. Pero la vía Ciudadanos es una opción a la que tras las elecciones del 10-N no se ha dado ninguna viabilidad.

Aun así, Lambán se ha mostrado confiado en que la reunión pendiente entre el presidente en funciones e Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos, para la que aún no hay fecha, suponga una alternativa a la de los independentistas catalanes. El dirigente aragonés del PSOE espera que ese encuentro permita encontrarle una salida "a este diabólico laberinto" que haga innecesario el concurso de ERC, "un partido tan indeseable para mí de cara a la gobernabilidad de España", ha dicho. Arrimadas propone un pacto para la investidura que incluya al PP. Sin embargo, el líder de la oposición, Pablo Casado, se niega a propiciar la investidura con la abstención de los populares como sí hizo el PSOE en 2016 con Mariano Rajoy.

Lambán ya marcó distancias a finales de octubre con la consideración del PSC de Cataluña como una nación. Una reivindicación que el partido hermano del PSOE lleva desde sus orígenes. “Ese partido —dijo en alusión a los socialistas catalanes— viene contemplando en sus estatutos esta aspiración desde hace ya varios congresos. De hecho, en el congreso anterior ya hablaban exactamente de lo mismo. En todo caso habría que hablar del contenido de esa aspiración y de la oportunidad de la misma en este momento. El contenido es siempre equívoco cuando se habla de nación, a veces se nos dice desde ese partido que hablan de nación en términos estrictamente emocionales, culturales, pero la verdad es que para exaltar la sardana o a la virgen de Monserrat no entiendo necesario que una comunidad autónoma se tenga que declarar nación”.

“Normalmente, a lo largo y ancho de la historia y a lo largo y ancho del mundo la declaración de nación va indisolublemente ligada a que esa declaración tenga consecuencias jurídicas y políticas que la acaben convirtiendo en un ámbito de soberanía. En definitiva, en un Estado. No digo que esas sean las pretensiones del PSC, pero desde luego inquietante es que cualquier partido haga ese tipo de declaraciones. Desde luego yo no compartiría en modo alguno que desde el ámbito de la socialdemocracia nadie se planteara constituir naciones con consecuencias jurídicas o políticas en el marco de un país, España, que tiene una Constitución magnífica, envidiable”, advirtió.

El presidente de Aragón no es el único dirigente del PSOE que echa en falta que no se haya planteado siquiera algún acercamiento a Ciudadanos. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, demanda, sin éxito, que se explore esa vía desde las pasadas elecciones generales. El líder territorial socialista reclamó por enésima vez que el Gobierno de España “no pase por los desestabilizadores”. “Es una cosa como de Perogrullo, si se lo tuviera que explicar a mi hijo de 17 años no haría falta más de 30 segundos”, expresó.