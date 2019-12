Gianluca Battista

Miquel Iceta será reelegido primer secretario del PSC en el congreso de este fin de semana y se muestra moderadamente optimista acerca de que Pedro Sánchez sea investido presidente.

Pregunta. En la última entrevista con EL PAÍS del pasado mayo usted decía que el Gobierno “no puede depender” del independentismo, pero Esquerra se ha hecho imprescindible.

Respuesta. El 10 de noviembre los ciudadanos dijeron que querían un Gobierno progresista y diálogo entre las fuerzas políticas mayoritarias de Cataluña y España. Eso es lo que estamos haciendo.

P. ¿Habrá acuerdo?

R. No lo sé. En catalán tenemos ese dicho de “no digas trigo hasta que no esté en el saco, bien atado y bien guardado”. Lo que sí que hemos visto los tres partidos, PSOE, PSC y Esquerra, es que hay una voluntad sincera de llegar a un acuerdo.

P. ¿Antes de Navidad?

R. Yo soy partidario de que sea cuanto antes mejor si estás decidido a hacer un pacto, porque dejar pasar el tiempo puede dar más oportunidades a los que quieran sabotearlo. Pero que se den el tiempo que haga falta.

"Estamos muy satisfechos de que el PSC forme parte de la comisión negociadora. Fue una idea de Pedro Sánchez"

P. ¿Pidió usted a Pedro Sánchez que el PSC estuviera en el equipo negociador?

R. No. Estoy muy satisfecho de que el PSC forme parte de la comisión negociadora y de que se mencione en la cabecera de los documentos. Fue una idea de Pedro Sánchez.

P. ¿Será un pacto solo para la investidura o será más amplio y permitirá aprobar los Presupuestos Generales del Estado?

R. No lo sé. Ahora se negocia un voto de investidura, pero es verdad que con eso no es suficiente, luego hay que asegurar una gobernabilidad y unos Presupuestos. No se puede descartar que se genere un clima de confianza suficiente como para dar más vuelo a ese acuerdo.

P. ¿Se volverá a Pedralbes, como pide el independentismo?

R. Pedralbes era reconocer que existía un conflicto político, que para solucionarlo se necesitaba diálogo y que había que garantizar la seguridad jurídica. Las tres cosas ya se han dicho y estarán en el acuerdo.

“Estamos muy lejos de una negociación formal que necesite relatores”

P. ¿Cree necesaria la figura del relator que distanció al Gobierno y a la Generalitat?

R. Estamos muy lejos de una negociación formal que necesite mediaciones, relatores, redactores o notarios. Hemos de tener suficiente personalidad para hacernos responsables de nuestros pactos. Una parte de la Constitución se acordó en los reservados de algún restaurante. Los procedimientos no nos pueden alejar de la solución.

P. La negociación con Esquerra está suponiendo un desgaste para el PSOE y críticas de una parte de la ciudadanía.

R. Esquerra también está siendo criticada. Los acuerdos tienen resistencias y detractores. Es lógico, porque hay quien prefiere que el conflicto siga, a que se resuelva. Eso, lejos de dificultar la labor, nos ha de estimular para culminarla.

P. ¿Es más fácil pactar con Esquerra que con Junts per Catalunya?

R. Yo no renunciaría a nada. Esto lo vamos a tener que resolver entre muchos. Hay gente que puede empezar el pacto, pero luego deberán unirse otros.

P. ¿Sigue defendiendo el indulto para los condenados por el procés?

R. Ya no, porque Oriol Junqueras dijo “que se metan el indulto por donde les quepa”.

P. El indulto se puede conceder sin que lo pida el preso.

"Las medidas de gracia suelen llegar al cabo de cierto tiempo, no por correr mucho se llega antes"

R. Sí, pero ha de pedirlo alguien. Especular sobre esto no ayuda. Queremos que se respete el Estado de derecho y la separación de poderes.

P. Indultar no quiere decir no respetarlo. Todos los gobiernos lo han hecho.

R. Sí, pero cuando una sentencia es muy reciente y uno pone sobre la mesa elementos que la puedan desvirtuar, puede parecer poco respetuoso. Las medidas de gracia suelen llegar al cabo de cierto tiempo, no por correr mucho se llega antes. Y la voluntad de los afectados es muy importante.

P. El PSC celebra su XIV congreso este fin de semana y ha levantado mucha polémica un punto de la ponencia que pide el reconocimiento de Cataluña como nación. ¿Van a renunciar?

R. No. Que Cataluña es una nación está en los documentos del PSC desde su fundación, en 1978. Me sorprendió que esto abriera un informativo de radio como si fuera una novedad mundial.

P. ¿Se cambiará el apartado que pide flexibilizar el uso de las lenguas?

“No renunciaremos a pedir que se reconozca a Cataluña como nación”

R. Nos ha animado mucho este debate. Tanto, que vamos a proponer una resolución completa sobre el tema. Lo que planteamos es que hay zonas en las que el castellano necesita refuerzos, en otras el catalán y en todas partes lo necesita el inglés. A eso lo llamamos flexibilidad.

P. Si hubiera pacto de investidura, ¿el PSC se sentiría más obligado a apoyar los presupuestos de la Generalitat?

R. Hace tiempo que el Govern negocia con los comunes, pero no ha pedido negociar con el PSC. Eso nos ha sorprendido. Nosotros nos sentimos obligados a negociar porque en Cataluña llevamos tres años sin presupuestos, aunque la continuidad de Quim Torra no es lo mejor que nos puede pasar

P. Parece que todo el mundo da por agotada la legislatura catalana, menos Torra.

R. El 90% de los que nos dedicamos a esto pensábamos que después de la sentencia del procés se convocarían elecciones. Torra tiene pendiente una sentencia que puede comportar su inhabilitación, alienta a los más radicales y están divididos. Eso no es un buen camino.