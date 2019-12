Sánchez apela a un pacto “entre diferentes” para salvar la crisis de gobernabilidad

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha subrayado este viernes que el marco constitucional actual cuenta con las herramientas para solucionar los "conflictos sociales y políticos" y para afrontar también la "crisis política y territorial" de Cataluña. Sánchez ha apelado a un pacto "entre diferentes" para resolver la inestabilidad política y ha anunciado en que la próxima reunión entre PSOE y ERC para intentar cerrar un pacto de investidura se celebrará el próximo martes en Barcelona.

En su intervención ante los medios de comunicación antes de la celebración del aniversario de la Constitución, Sánchez ha señalado que hoy es un buen momento para reivindicar y defender "los acuerdos entre los diferentes actores políticos" que se necesita para garantizar la gobernabilidad y ha asegurado que espera que la investidura se celebre cuento antes, pero no ha descartado que tenga que ser en enero. El líder del PSOE ha considerado que su partido ya ha hecho todo lo que tenía que hacer para lograr sacar la investidura adelante y ha recordado que el texto constitucional de 1978 es un instrumento "fundamental" para resolver las crisis territoriales y políticas.

El jefe del Ejecutivo en funciones ha señalado que esta es una jornada de "reivindicación y fortaleza de todo lo que representa la Constitución". Pero también, en este momento de negociaciones, y cuando los socialistas tratan de llegar a un acuerdo con ERC, ha considerado necesario hacer una reflexión, la de que "el encuentro, el diálogo, el acuerdo, el pacto entre diferentes" es algo que hay que "reivindicar hoy más que nunca para dar solución a la crisis de gobernabilidad". En esta idea ha abundado el líder de Podemos. Pablo Iglesias ha asegurado que esperan poder regular el precio de la vivienda y ampliar los derechos sociales como única forma de poder luchar contra la extrema derecha. "Espero que esta negociación nos sirva para luchar contra la ultraderecha ya que el mejor antídoto son los artículos sociales de la Constitución", ha asegurado.

Unas negociaciones que para el líder del PP, Pablo Casado, suponen intentar "blanquear" a Podemos y ERC y ha confirmado que el PP se opondrá a la "agenda de ruptura" de pretende el líder socialista. "Venimos a reivindicar la Constitución y creo que cualquier plan que conocemos por Pedro Sánchez va contra la Constitución", ha enfatizado. Casado ha lamentado que Sánchez haya "elegido a los enemigos de la Ley Fundamental", en una decisión "libre, meditada y deseada" dado que, según ha dicho, es la "cuarta vez que lo intenta"desde 2016. "La responsabilidad es suya y nosotros somos absolutamente incompatibles con cualquier alternativa que él plantee que cuente con los que quieren acabar con nuestro sistema constitucional", ha avisado.

En este sentido, la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha vuelto a pedir al presidente del Gobierno en funciones que pacte con los partidos "constitucionalistas", el PP y Cs, y no con formaciones nacionalistas "Seguimos insistiendo en ese acuerdo a tres" para sumar una mayoría parlamentaria de 221 escaños y sacar adelante no solo la investidura, sino "un acuerdo de legislatura", ha subrayado. Sin embargo, la portavoz de Ciudadanos ha dicho que aún no ha recibido una respuesta de Sánchez a su propuesta de que se reúna a la vez con el líder del PP, Pablo Casado, y con ella misma. "Vamos a seguir insistiendo en esa reunión a tres porque es la propuesta más sensata y la más necesaria", ha recalcado, afirmando que un acuerdo entre el PSOE, el PP y Cs es "el único que puede dar estabilidad al país, cerrar la puerta en las narices a los nacionalistas y abordar las reformas" que necesita España.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha defendido, por su parte, el papel que debe desempeñar la política para "mantener un proyecto común de futuro que amplíe su capacidad integradora" y ha defendido la Constitución como único marco en el cual "actuar y ejercer nuestras funciones". En su discurso, la presidenta del Congreso ha advertido de que si las palabras de la Constitución de 1978 "no encuentran un soporte en la vida social y política, si nos perdemos el respeto, si entre nosotros crece la desconfianza y traicionamos nuestra solidaridad, estamos dilapidando ese legado", ha asegurado.