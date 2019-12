La charla entre risas de Pablo Iglesias con el portavoz de Vox irrita a Rufián

Una charla amistosa entre líderes de formaciones políticas antagónicas ha acabado, al final del día, casi en una crisis política entre posibles socios. Uno de los momentos más llamativos del homenaje este viernes a la Constitución, en el salón de los Pasos Perdidos del Congreso, se produjo cuando Pablo Iglesias (Podemos), Inés Arrimadas (Ciudadanos) e Iván Espinosa de los Monteros (Vox) departieron unos minutos entre risas y ante las cámaras. El tono de la charla derivó tan amistoso que sorprendió a muchos de los presentes, incluso de otros partidos, que se acercaron para preguntarles de qué estaban hablando. Según cuenta alguno de los testigos, Espinosa de los Monteros contestó: “Entre gente sin complejos es fácil entenderse”.

La respuesta molestó, sobre todo y en un primer momento, a la cúpula del PP. Su secretario general, Teodoro García Egea, tuiteó las imágenes en vídeo de ese corrillo relacionando la votación de esta semana para la Mesa del Congreso con el “compadreo” entre Espinosa e Iglesias, al que tilda de “la mayor amenaza para el futuro de España”.Y se preguntó: “¿Es útil Vox para la izquierda?”.

Pero la polémica más grave llegó cuando el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, publicó casi al final de la jornada este mensaje en su Twitter: "Esta nochebuena en muchas familias habrá votantes de UP, de partidos independentistas, de Vox, del PSOE o de cualquier otro. Igual que en las cenas de trabajo o de la clase de la facultad. Y hablarán y se reirán. Eso no es una falta de coherencia política, sino condición humana". E ilustró el tuit con cuatro fotos, la del corrillo de este viernes en el Congreso con Iván Espinosa de los Monteros e Inés Arrimadas, otra suya con Oriol Junqueras (el líder de ERC), otra más en la que él no sale de Gabriel Rufián y un militante de Vox, y otra final de Iglesias con Mariano Rajoy.

Rufián tardó poco en contestar ese tuit y lo hizo directamente contra Iglesias y con munición pesada: "Qué cobarde equiparar a quien está en una celda por sus ideas con tu compadreo de hoy con los dirigentes del partido que le pedían 75 años en el juicio que le llevo a dicha celda. Y aún más cobarde cuando sabes que no se puede defender, vicepresidente'".

La relación personal y política de Iglesias y Rufián no es buena desde hace tiempo. El líder de Podemos ha recordado esta misma semana que lo bueno sería que ERC siguiera la senda que dejó marcada su anterior portavoz, Joan Tardá, y no la actual de Rufián. El portavoz de ERC ha cuestionado varias veces en público el papel de Iglesias ante las recientes votaciones de investidura de Pedro Sánchez.



En la sesión de hoy hubo más corrillos. En uno de ellos Iglesias comentó a Sánchez que acudía al acto junto a dos mujeres embarazadas: las dirigentes de Podemos Noelia Vera e Ione Belarra.