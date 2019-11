España deja de tener el Congreso más paritario de Europa

El presidente de Vox, Santiago Abascal (c), junto a Iván Espinosa de los Monteros (i), Javier Ortega Smith (2d) y Rocío Monasterio (d).

Este 2019 será recordado como el año de las movilizaciones feministas más numerosas de la historia de España, con un 8-M que desbordó todas las previsiones, y también como el momento en el que el Congreso español, que arrancó la democracia con apenas 24 diputadas (un 6% del total), se convertía en el más paritario de Europa tras las elecciones de abril y el quinto del mundo, según datos de ONU Mujeres. El récord, no obstante, ha durado poco. Es uno de los efectos de las elecciones generales del 10 de noviembre, con la enorme crecida del partido de ultraderecha Vox. Es a la vez el partido de los grandes con menos mujeres y el que defiende más políticas contra los derechos de las mujeres. Vox aplica la horquilla mínima de diputadas a la que obliga la Ley de Igualdad, lo que supone que menos de un 30% de sus 52 representantes en el Congreso sean finalmente diputadas. En total, hay un 43,1% de diputadas, 151 en total.

En la próxima legislatura habrá pues 13 menos que en la anterior. Tras las elecciones del 28 de abril, el porcentaje de féminas se situó en el máximo histórico del 47,4%, con 166 parlamentarias. Durante casi siete meses, España se situó por delante de la igualitaria Suecia, según datos de la Unión Interparlamentaria. Ahora, el país nórdico recupera la primera posición.

La Ley de Igualdad, aprobada en 2007, obliga a una representación equilibrada en política –al menos un 40% de cada género por tramos de cinco candidatos y candidatas-. Los que mejoran este compromiso emplean las listas cremallera, que alternan un hombre y una mujer, para garantizar de forma más efectiva la igualdad. Aunque la legislación no permite que ningún sexo supere el 60%, no delimita quiénes tienen que ocupar los primeros puestos.

“No es casual que Vox sea el partido con menos mujeres y el que baja el porcentaje global, porque han estado cumpliendo la ley por la mínima. Colocan sistemáticamente mujeres en cuarta y quinta posición de los grupos de cinco, cumplen lo justo para que la Junta Electoral no les anule la candidatura”, señala Begoña San José, del Foro de Política Feminista.

La subida de Vox explica en parte el descenso de la presencia femenina. Apenas una de cada cuatro de sus diputados son mujeres. Lejos de la paridad queda también el grupo del PNV (5 hombres y dos mujeres) y Junts per Cat (5 hombres y 3 mujeres). EH Bildu cumple por la mínima, casi igual que el PP. El mermado Ciudadanos, PSOE, Unidas Podemos y Esquerra están en el 50% o por encima. Dentro del futuro grupo mixto, la CUP y Coalición Canaria aportarán cada uno un diputado y una diputada, mientras que el BNG, el regionalista cántabro PRC y Teruel Existe entran en el Congreso cada uno con un diputado hombre. UPN contará con dos diputados hombres y Más País tendrá dos diputados hombres y una diputada.

Una sociedad bien representada

“Vox no existía cuando se aprobó la ley de 2007, cuya apuesta por las listas paritarias y los permisos de paternidad han sido las dos medidas más efectivas de la normativa”, añade Begoña San José, que recuerda que el PP recurrió la norma ante el Constitucional, que acabó avalándola. “El tribunal entendió que es una cuestión de democracia que la sociedad esté bien representada, aunque luego diputados y diputadas se dediquen a combatir la igualdad. No basta que haya más mujeres, pueden ser tan machistas como el hombre más machista”. Vox rechaza las listas paritarias, quiere derogar la ley de violencia de género “y toda norma que discrimine a un sexo de otro”; también pide la supresión de los “organismos feministas radicales subvencionados”, según las 100 medidas que presentaron en Vistalegre el pasado diciembre.

“Las consecuencias de este descenso son inciertas”, añade Berta Barbet, politóloga de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y editora de Politikon. “Es evidente que las demandas del feminismo que parecía que estaban avanzando solo lo hacen en ciertos contextos. En cuanto hay un nuevo asunto encima de la mesa se nos olvida la petición de mayor representación para las mujeres”. La falta de políticas de igualdad, añade, no tiene solo que ver con que haya más o menos mujeres, como decía San José, sino también “con el aumento de fuerzas que niegan que sea necesario tener en cuenta estas cuestiones”. La politóloga lamenta que, pese a que son algo más de la mitad de la población y suelen tener más presencia en las universidades, las mujeres “no aspiran a puestos de poder en iguales condiciones”. “El hecho de que todos los cabezas de lista sean hombres dice mucho de cómo cuesta más de lo que parece que las demandas se satisfagan en términos sustantivos y no solo en hacer gestos electorales que no tienen impacto real”, concluye Barbet.