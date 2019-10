Celaá dice que los violentos “no son infiltrados, sino jóvenes catalanes coordinados”

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha considerado que los violentos que están protagonizando altercados en Cataluña "no son infiltrados", como aseguró este miércoles el presidente de la Generalitat, Quim Torra, sino "jóvenes catalanes coordinados; lo que hacen no se improvisa y los apoyos que puedan tener son objeto de investigación en este momento". Celaá ha declarado en una entrevista en Radio Euskadi que la declaración institucional de Torra sobre los altercados "no ha convencido del todo" al Ejecutivo y ha destacado que han recibido expresiones de condena "más claras" por parte de otros grupos como Esquerra Republicana de Catalunya o el propio conseller de Interior, Miquel Buch.

Celaá ha alabado de Buch la "confiada y perfecta coordinación" con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que en las últimas horas ha recibido críticas de la oposición tras difundirse un vídeo en el que cenaba por Madrid en la noche del miércoles mientras en Barcelona se recrudecían las protestas. Más dura ha sido con Torra y la forma en la que este condenó los actos violentos: "La declaración de Torra tuvo muchas matizaciones y modulaciones; trató de separarse de las algaradas hablando de 'infiltrados', pero todos hemos podido ver que son jóvenes catalanes", ha opinado. También ha remarcado que "la mayor esquizofrenia proviene de quien ha arengado e impulsado la salida a la calle -en referencia a Torra- y luego quiere devolver el tigre a la jaula: no es tan fácil".

La portavoz del Ejecutivo ha añadido que en este momento se está investigando "quiénes están detrás" de esos grupos "minoritarios, pero coordinados" y ha garantizado que "serán juzgados y castigados de acuerdo a la ley. La también ministra de Educación en funciones ha recordado que una sentencia judicial se puede criticar y también se puede expresar "el disgusto" por su contenido, pero "de forma pacífica".

Sobre la posible aplicación del 155 en Cataluña o cualquier otra medida que suponga el vaciado de competencias de la Generalitat, Celaá ha indicado que el Gobierno tiene a su alcance "todos los mecanismos y herramientas" del Estado de Derecho, pero que únicamente los utilizará "en caso de excepcionalidad, de forma subsidiaria y temporal". El PP ha exigido aplicar la Ley de Seguridad Nacional; Ciudadanos, la inmediata puesta en funcionamiento del artículo 155; y Vox aboga por declarar el estado de excepción en Cataluña.

"No se descarta nada, pero aplicaremos medidas conforme a los hechos que se vayan produciendo, con serenidad, firmeza democrática y sin reacciones desorbitadas. De momento, las Fuerzas de Seguridad del Estado y los Mossos están contestando de forma proporcional al embate", ha aseverado antes de añadir que ahora también se impone "la unidad de las fuerzas políticas".

Celaá, en cuanto a las reuniones del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con los líderes del PP, Ciudadanos y Unidas Podemos, la portavoz ha informado de que se han sentido "apoyados en lo sustantivo", pero con "matices electoralistas" por parte de Pablo Casado y Albert Rivera. También ha expresado "pena" por la imagen del exlehendakari Juan José Ibarretxe junto a Quim Torra, captada este miércoles. La ministra y portavoz en funciones ha resaltado, sobre los posibles beneficios penitenciarios a los condenados tras la sentencia del procés, que "corresponde dictar al respecto al poder judicial y a la Fiscalía; el Gobierno no tiene nada que decir".