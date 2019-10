Rivera pedirá a Sánchez que envíe “todos los policías que hagan falta” para “blindar Barcelona y Cataluña”

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado en Barcelona que esta tarde reclamará a Pedro Sánchez, en la reunión que mantendrán en la Moncloa, que envíe a la capital catalana "todos los policías y guardias civiles que hagan falta" para combatir los disturbios que se están produciendo desde el pasado lunes, tras conocerse las condenas a los líderes independentistas. De lo que se trata, ha dicho Rivera, es de "blindar Barcelona y Cataluña porque ardiendo están las calles de nuestra ciudad", ha proclamado.

El líder de la formación naranja ha estado arropado por un centenar de militantes de Ciudadanos, con Inés Arrimadas, la exportavoz parlamentaria en el Congreso, y Lorena Roldán, la líder de la oposición catalana, al frente. Rivera ha asegurado que ha realizado este viaje relámpago a Barcelona "porque se me saltaban las lágrimas cuando estaba bien los saqueos en el aeropuerto y los sabotajes en las vías del tren", en alusión a los disturbios ocurridos el pasado lunes en el aeropuerto del Prat y la estación de Sants, entre otras instalaciones.

El dirigente político entiende que no basta con los 1.600 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil desplazados a Cataluña para hacer frente a lo que ha calificado como "tsunami de violencia". "Esto no se puede parar, porque el terror se está sembrando en las calles de Cataluña y esto no lo permitiremos", ha dicho Rivera.

Además de un aumento de los efectivos policiales, el presidente de Ciudadanos ha anunciado que pedirá de nuevo a Pedro Sánchez que se active el artículo 155 de la Constitución para destituir a Quim Torra de la presidencia de la Generalitat. En su opinión, Torra no puede seguir al frente del Govern por entender que manda a 16.000 mossos y no se dabe qué instrucciones les puede acabar dando, "como ya ocurrió con el referéndum del 1 de octubre".

Rivera ha dicho también que propondrá a Sánchez un "grupo de trababajo" con el PSOE y el PP para hacer frente a la situación política catalana y ha excluido de ese colectivo a "los populistas y Ada Colau". Finalmente, ha anunciado que Ciudadanos convoca una manifestación para el próximo domingo al mediodía en la plaza Sant Jaume de Barcelona, frente al Palacio de la Generalitat.