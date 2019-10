Torra convoca a la cúpula del Govern tras los disturbios en Cataluña

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha convocado este miércoles por la mañana al vicepresidente Pere Aragonès, a la consejera de Presidencia y portavoz, Meritxell Budó,y al consejero de Interior, Miquel Buch, tras los disturbios que se protagonizaron ayer en toda Cataluña y, especialmente, en Barcelona donde el centro de la ciudad se transformó en una batalla campal. Posteriormente, se espera que Buch realice una declaración institucional, que solo emitirán los canales públicos catalanes.

La movilización de este martes en Barcelona, que se extendió desde la tarde hasta la madrugada , desbordó todas las previsiones: cargas policiales, ruido de helicópteros, una veintena de hogueras, olor a quemado. La policía detuvo a 51 personas por los altercados en toda Cataluña y el Sistema de Emergencias Médicas atendió a 125 personas durante toda la jornada de ayer.

Durante la noche, solo un miembro del Govern lanzó un mensaje público a través de la redes sociales, Aragonès: "No les regalemos aquello que buscan. No les regalemos un 155 encubierto. Alejémonos de todas las actitudes violentas y depuremos las acciones no justificadas". Y el también coordinador nacional de ERC ha añadido: "Hemos de defender a nuestros ciudadanos y a nuestras instituciones". Por su parte, el Ejecutivo de Pedro Sánchez emitió anoche un comunicado en el que asegura que la "violencia está siendo generalizada en todas las protestas" contra la sentencia condenatoria a los líderes del procés y que esta no es fruto "de un movimiento ciudadano pacífico, sino coordinada por grupos que utilizan la violencia en la calle para romper la convivencia en Cataluña".

También en Tarragona, Girona y Lleida se han producido escenas de tensión. En Girona, unas 9.000 personas, según la Policía Local, se han concentrado ante la subdelegación del Gobierno y también ha habido incidentes y cargas policiales. En Tarragona unos 500 manifestantes han protagonizado los disturbios y en Lleida la cifra ha sido muy superior, unas 6.000 personas concentradas ante la subdelegación del Gobierno en el momento de máxima afluencia.