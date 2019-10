Buch critica la violencia y avisa de que los Mossos volverán a actuar

El consejero del Interior, Miquel Buch, ha defendido este miércoles la actuación de los Mossos en las protestas en Cataluña, ha llamado a aislar a los violentos y ha asegurado que la policía actuará contra quienes sigan protagonizando altercados. “Es intolerable las imágenes que vimos ayer con más de 250 incendios, barricadas, escenas de violencia y con más de 200 personas heridas", ha dicho en una rueda de prensa que estaba prevista a las 10.30 de la mañana y que se ha ido posponiendo hasta las cinco de la tarde.

Buch ha atribuido a la violencia a “grupos provocadores y agitadores” minoritarios que no representan al independentismo y ha asegurado que el papel de los Mossos es gestionar el orden público, además de los derechos fundamentales. "La defensa de la libertad no necesita ningún lanzamiento de objetos contundentes a un cordón policial", ha dicho. También que se prevén nuevos “brotes de violencia” y ha advertido que la policía volverá a actuar.

El consejero ha insistido en que el independentismo se ha manifestado de “forma ejemplar” a lo largo de su historia y que los actos violentos no les representan. “son actos de violencia sin sentido”, ha insistido, y ha pedido que los ciudadanos les aíslen. Tampoco ha descartado que puedan pertenecer a los Comités de Defensa de la República. “No podemos confirmar ese dato”, ha dicho.

El consejero de Interior ha explicado que no tiene contacto directo con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pero que la coordinación está funcionando. El director de la policía catalana, Pere Ferrer, ha asegurado que es “muy buena”. Buch ha admitido que puede haber imágenes de la actuación de los Mossos que no hayan gustado, y no ha negado que se hayan puesto sobre la mesa en la reunión que ha tenido esta mañana en el Palau de la Generalitat. “Tendremos tiempo de dar las explicaciones pertinentes”, ha dicho, quitándole hierro a quienes piden su dimisión. “Forma parte de la normalidad”, ha dicho.

El director de los Mossos ha avalado también que la Policía Nacional use las pelotas de goma. Sin referirse directamente, ha expresado su conformidad con que cada cuerpo policial utilice todo el material con el que cuenta “conforme a sus protocolos”. Los Mossos tienen prohibido por el Parlament el uso de esa herramienta, pero no así la Policía y la Guardia Civil. Un joven perdió un ojo el lunes en las protestas en el aeropuerto de El Prat, probablemente por una pelota de goma o bien por una de viscolástica, que son las que usan los Mossos, según la valoración de los sanitarios.