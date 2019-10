Torra se queda solo en su tibieza ante la violencia callejera

Al clima de excepcionalidad que soportan desde hace dos años los catalanes —sean o no independentistas— se le suma desde el lunes un aluvión de protestas con una virulencia inusitada. Los medios de comunicación escupen al minuto listados interminables de carreteras cortadas, balances de detenidos, destrozos y heridos. Hay una violencia contra la policía y sus consiguientes cargas que no se veía desde hace años. Ante esta situación el presidente catalán, Quim Torra, sigue resistiéndose a condenar explícitamente estos actos. En lugar de esa condena —y al margen de buena parte de su gobierno—, el president optó este miércoles por volver a ponerse al frente de las manifestaciones contra las largas penas de prisión dictadas contra los líderes del procés. Ante esa reacción, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, anunció en La Moncloa “firmeza, unidad y proporcionalidad”. Exigió una condena “tajante, contundente” a Torra. Y advirtió de que la respuesta del Gobierno estará “en función de la actitud y las decisiones” de los líderes catalanes.

“No consentiré que la violencia se imponga a la convivencia”, enfatizó a la misma hora que los contenedores y varios coches ardían en la calle en el mismísimo centro de Barcelona.

Torra no está, de momento, por la labor. El presidente catalán parece empeñado en que la oleada de protestas generadas tras la sentencia del Tribunal Supremo se convierta en el “momentum” que viene invocando desde hace meses, una suerte de palanca para romper definitivamente con España. Y poco le importa que la cifra de catalanes que apuestan por esta vía no alcance ni el 10% según las encuestas que maneja su propio Govern. Con todo, Torra se topó este miércoles de bruces con la realidad de que ni siquiera la mayor parte de su gobierno está alineado con su postura. Muchos de sus consejeros, comenzando por el vicepresidente, Pere Aragonès, fueron mucho más explícitos que él a la hora de condenar unos incidentes violentos que anoche volvieron a las calles de Barcelona cuando grupos de manifestantes lanzaron objetos y botellas contra el departamento de Interior.

Finalmente, Torra optó por desmarcarse de la violencia en un escueto mensaje en las redes sociales, aunque sin referirse directamente a los disturbios que la noche del martes afectaron a cinco de las principales ciudades catalanas. “Unidos, cívicos y pacíficos. La violencia no nos representa y el sentido de justicia nos empuja”, escribió en respuesta a otro tuit del ex lehendakari Juan José Ibarretxe, quien este miércoles apoyó las marchas de protesta convocadas en toda Cataluña por la ANC. Antes que Torra, muchas horas antes, habían condenado los actos tanto su vicepresidente como los líderes del procés que se encuentran encarcelados. Aragonès lanzó un mensaje pidiendo defender a “nuestros ciudadanos y a nuestras instituciones", además de desmarcarse de los violentos. A la vista de que Torra seguía callado ante los actos violentos, Aragonès insistió por la tarde: “El Gobierno de Cataluña hace una llamada a la calma, a la serenidad y a la responsabilidad de todos”.

En el caso de los presos su mensaje fue unánime también en las redes sociales poco después de las 10 de la mañana. “Todo el apoyo a las movilizaciones y a las marchas masivas y pacíficas. Ninguna violencia nos representa”. Este comunicado toma especial relevancia, ya que Torra había visitado a los presos apenas horas antes y, a la salida, había asegurado que estaban alineados con las movilizaciones en marcha.

El mismo clima enrarecido que se respira en las calles se detecta también en el seno del Govern. “En la Generalitat hay una auténtica batalla campal”, resume una fuente de Junts per Catalunya, la formación de Quim Torra. El grueso de consejeros, no solo los de ERC, cree que hay que parar como sea la escalada violenta, pero nadie se atreve a contradecir públicamente al president, especialmente en un momento en el que el ruido de la calle sigue impidiendo un debate sereno en las instituciones. “A la que te desmarcas de según qué protestas te zurran por todas partes”, resume una dirigente independentista.

Añade incertidumbre la complicada gestión de la calle. Los Mossos están en el ojo de las protestas de los independentistas por sus cargas contra los manifestantes. Una reunión de urgencia este miércoles por la mañana entre el consejero de Interior, Miquel Buch y el president Quim Torra, disparó todas las especulaciones sobre una eventual dimisión del responsable de la seguridad en Cataluña. No solo no lo hizo, sino que por la tarde compareció para defender la actuación policial. “Es intolerable la imagen que vimos el martes con más de 250 incendios, barricadas, escenas de violencia y con más de 200 personas heridas”, resumió antes de advertir que los Mossos volverán a cargar si las manifestaciones cruzan de nuevo las líneas rojas. Con todo, Buch sabe que cuenta con pocos apoyos. Sin ir más lejos, ERC pidió este miércoles explicaciones por la actuación policial pese a la defensa que horas antes había hecho Aragonès. Y son varios los consejeros de Junts per Catalunya que denuncian la incomprensión que genera llamar a movilizarse para enviar después a la policía.

Choque en plena campaña

Mientras en Cataluña el independentismo mostraba sus contradicciones internas, en Madrid empezaba con mal pie el intento del Gobierno por lograr una respuesta unitaria de los cuatro grandes partidos (PSOE, PP, Cs y Unidas Podemos) frente al agravamiento de la situación. La cercanía de las elecciones parece hacer inviable cualquier intento de unidad. Sánchez convocó a los otros tres líderes por separado con la idea de compartir el análisis y las posibles decisiones. Pero no tenía nada que negociar con ellos, porque La Moncloa no ve condiciones para tomar ninguna medida extraordinaria como la aplicación de la ley de seguridad ciudadana o el artículo 155 de la Constitución porque insiste en que la coordinación entre la policía nacional, la guardia civil y los mossos d’esquadra está siendo impecable. “Seremos serenos y firmes. Vamos a modular la respuesta en función de actitud de los responsables políticos de la Generalitat. Torra tiene el deber político y moral de condenar sin excusas la violencia”, sentenció Sánchez al final de la ronda de consultas.

Esta decisión de no tomar ninguna medida extraordinaria —de momento— llevó a los dos principales líderes de la oposición de centro derecha, Pablo Casado y Albert Rivera, a meter presión al Ejecutivo. El líder del PP pide la utilización ya de la ley de seguridad e iniciar los trámites para el 155; el de Cs reclama aplicar ya esta segunda medida para destituir inmediatamente a Quim Torra porque “la gente en Cataluña tiene miedo”. Y también que se envíen muchos más policías. Interior anunció que hoy habrá 200 agentes más.

Ese choque se produjo en un ambiente de precampaña, con los socialistas criticando el “electoralismo de la oposición”. Mientras, Iglesias, que había sido duro con Sánchez en los días pasados por descartar el indulto, fue el que más rebajó el tono y ofreció apoyo al Gobierno sin exigencias. Iglesias dijo que la impresión que se llevó de la cita es que Sánchez no está pensando en “medidas extraordinarias” porque en su opinión no están justificadas. El Gobierno, por su parte, aseguró que “no descarta ningún escenario”, pero ante los tres líderes no apuntó ninguna decisión drástica.

El más duro, contra pronóstico, fue Casado, en un tono muy diferente al de los últimos días. “Al presidente le ha sobrepasado su imprevisión”, llegó a decir. El Gobierno explica que tomaría medidas en caso de que los Mossos no fueran capaces de controlar la situación o no funcionara la coordinación, algo que no está sucediendo, sino todo lo contrario.

La unidad en este momento está lejos, y Sánchez tiene dos ofertas diferentes. En el centro derecha, le prometen apoyo pero solo si toma medidas más duras. Y en la izquierda, Iglesias le plantea su respaldo para “colaborar en las iniciativas que vayan en la dirección del diálogo y la desinflamación del conflicto”.

La campaña y la posibilidad de que esta situación excepcional influya en el ánimo de los electores y pueda decantar las elecciones estaba en muchas de las declaraciones. De hecho, en el Gobierno y el PSOE salieron rápidamente a atacar a Casado. “Le pedimos a Casado que el compromiso de Estado sea verdadero, y eso implica apoyar al Gobierno, que no haga electoralismo, como hicimos nosotros en su día”, aseguró la vicepresidenta, Carmen Calvo. La campaña, como estaba previsto, ha quedado prácticamente en suspenso: la crisis catalana monopoliza el debate. A poco más de tres semanas del voto, un error en esta cuestión puede ser fatal.