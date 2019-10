Última hora en Cataluña | Carreteras y calles cortadas, atascos y marchas en el cuarto día de protestas

EL PAÍS

Tener la razón no basta

"En democracia tener razón no basta. Máxime si esa razón no es compartida por una parte de la sociedad, tanto si es mayoritaria como si, aún no siéndolo, resulta significativa. De ahí que la política se convierta en un ejercicio de seducción, en una forma de atraer a los otros hacia posiciones propias, en un esfuerzo constante por crear y mostrar las ventajas de las respectivas propuestas.

En el conflicto político que existe en Cataluña, y entre ésta y el resto de España, parece haberse jugado justamente en sentido contrario", escribe Cristina Monge.

Lea su texto completo: http://cort.as/-SeuF

(Foto: Julián Rojas)