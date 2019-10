Iglesias solo apoyará al Gobierno si apuesta por “la vía del diálogo y la desinflamación” en Cataluña

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, momentos antes de reunirse en La Moncloa. En vídeo, declaraciones de Iglesias. MARISCAL (EFE) | VÍDEO: ATLAS

Pablo Iglesias le ha trasladado a Pedro Sánchez la tarde del miércoles que solo colaborará con el Gobierno en "las iniciativas que vayan en la dirección del diálogo y la desinflamación del conflicto" en Cataluña. El líder de Unidas Podemos se mantiene así en la posición que defiende desde inicios de la crisis territorial catalana. "Es miope pensar que el derecho penal sirva para resolver lo que no han podido hacer los dirigentes políticos", ha dicho tras algo menos de una hora de reunión con el presidente en funciones en La Moncloa. Iglesias ha salido del encuentro con la impresión de que el dirigente socialista "no tiene previsto tomar ninguna medida en el sentido de la excepcionalidad". Es decir, que en el corto plazo, siempre según la interpretación de Iglesias, el Ejecutivo no se plantea aplicar el artículo 155 o la ley de Seguridad Nacional en Cataluña. Fuentes de La Moncloa, sin embargo, han asegurado que Sánchez le ha trasladado al dirigente que "no descarta ningún escenario".

La brecha entre el PSOE y Unidas Podemos se ha ensanchado en los últimos días tras conocerse la sentencia del procés. Esta distancia ha quedado de manifiesto en la reunión entre los dirigentes. "Nos gustaría traer al PSOE hacia una posición más garantista, hacia el diálogo y a construir vías de reconciliación", ha afirmado Iglesias. "Es la postura en la que hemos visto al PSC. Es el PSOE el que tiene que aclarar si está en ese camino o en el del PP y Ciudadanos", ha subrayado sobre la postura de los partidos de la derecha que apuestan por el artículo 155 para tratar de resolver el conflicto.

Unidas Podemos no va a liderar ninguna iniciativa para tratar de mediar en el conflicto catalán, según ha avanzado Iglesias. "No nos corresponde. Es bueno que los partidos hablen, sería bueno que hubiera una mesa de partidos, que el presidente contactara a todas las fuerzas. El derecho penal no va a resolver este problema", ha zanjado.

"En el momento en el que la colaboración de los Mossos, Guardia Civil y la Policía Nacional se lleva a cabo en una situación de normalidad institucional no hay justificación para aplicar la ley de Seguridad Nacional", ha defendido Iglesias. El líder de Unidas Podemos considera que optar por el 155 es "cuestionar la voluntad popular de los ciudadanos de un territorio". Y ha recordado que después de que Mariano Rajoy optara por este mecanismo y se convocaran de nuevo elecciones en Cataluña se repitió el mismo resultado electoral. "No sirve para contribuir a una gestión política inteligente y sensata. Estamos orgullosos de defender el diálogo en el marco del derecho para buscar soluciones políticas y afrontar el conflicto", ha remachado Iglesias.

La formación de Iglesias no descarta el indulto a los dirigentes independentistas encarcelados. Una posición que En Comú Podem, la confluencia catalana inscrita en Unidas Podemos, defiende con más dureza que el propio Iglesias que se limita a decir que no hay que descartar ningún mecanismo previsto en la ley. Sánchez, por el contrario, dejó claro que "acatar la sentencia" significaba "el pleno cumplimiento de las penas".

Cataluña se convirtió en uno de los principales obstáculos durante la fallida negociación entre Unidas Podemos y el PSOE para tratar de formar Gobierno que, finalmente, desembocó en la cita electoral del próximo 10-N. En la reunión de este miércoles no se ha tratado cómo podría influir la situación actual en esta región en una posible nueva negociación, según ha aclarado Iglesias. Desde hace meses, la defensa de un referéndum pactado para tratar de solucionar la crisis territorial y la apelación a los dirigentes políticos como “presos políticos” que hacen en el partido de Iglesias sirvieron como armamento político contra la formación.

Un recurso al que volvió este martes el Gobierno en funciones. “Nunca se ha posicionado del lado del Gobierno en el debate territorial. Vuelve a abandonar al Gobierno”, criticó este martes Adriana Lastra. “Por una vez me gustaría que en los asuntos de Estado se posicionara con el Gobierno”, abundó la vicesecretaria general del PSOE. A su vez, el secretario general de Podemos considera que el cumplimiento “íntegro” de la sentencia por el que Pedro Sánchez se ha mostrado a favor “es una prueba más” de la predisposición del presidente en funciones “por gobernar con el PP”.

Iglesias y los suyos se comprometieron a firmar un documento por el que acatarían las directrices del PSOE en esta materia. Incluso fueron un paso más allá cuando el pasado agosto, para tratar de desencallar el diálogo, renunciaron a la palabra referéndum y en el documento de más de 300 medidas que enviaron a los socialistas solo incluyeron la propuesta de una mesa de diálogo entre los partidos catalanes y los del resto de España. El líder de Podemos ha afirmado este miércoles que "las coaliciones se componen por partidos que no piensan lo mismo".