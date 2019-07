El Supremo rechaza preguntar al Tribunal de Justicia de la UE sobre la inmunidad de Puigdemont

El tribunal que ha juzgado el procés no preguntará a la justicia europea sobre la inmunidad como eurodiputados de Carles Puigdemont y de Toni Comín. La sala que preside Manuel Marchena ha dictado este viernes un escrito en el que rechaza la petición del expresidente de la Generalitat y el exconsejero de Salud de adherirse a la cuestión prejudicial que el Supremo ha aceptado plantear ante el Tribunal de Justicia de la UE a petición de Oriol Junqueras. El tribunal recuerda a Puigdemont y Comín que no están personados en la causa del procés, por lo que no pueden formular peticiones a la sala.

El Supremo ha presentado ya ante el tribunal de Luxemburgo la cuestión prejudicial que anunció el pasado lunes, en la que pide a la justicia europea que aclare si la inmunidad de la que gozan los eurodiputados protege a Junqueras, al que el tribunal que preside Marchena no le dio permiso para salir de la cárcel a recoger el acta de diputado ante la Junta Electoral Central. Puigdemont y Comín solicitaron presentar alegaciones sobre esta cuestión para que el Supremo preguntara también por sus casos y esto es lo que ha rechazado ahora la sala. Los exconsejeros Clara Ponsatí y Lluís Puig, fugados en Escocia y Bélgica respectivamente, pidieron también adherirse a la cuestión prejudicial y el Supremo lo ha rechazado igualmente.

Puigdemont y los otros seis huidos de la justicia española no están personados en la causa principal del procés, por lo que el tribunal ha rechazado una tras otra las peticiones que han ido presentando. Todos están procesados en rebeldía y sus causas están en una pieza separada que ahora mismo está archivada a la espera de que se reactiven las órdenes de detención europeas contra ellos o que los huidos vuelvan a España.