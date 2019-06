Casarse ante la tumba de Franco

“Estoy anonadada. En mi país resultaría impensable ver a alguien rezando junto a una tumba de Hitler”, cuenta en el Valle de los Caídos Astrid Schmetterling, una de los 1.500 expertos que han participado esta semana en Madrid en el mayor congreso mundial de memoria celebrado nunca. En su móvil, muestra la fotografía que le envió una de sus compañeras con el retrato de Franco que se encontró en el Airbnb de la capital en el que se hospedaba. Schmmeterling vuelve a la Universidad de Londres, donde da clases sobrecogida por lo que ha visto en España. Y no es la única.

EL PAÍS acompañó este sábado a una treintena de especialistas alemanes, italianos, estadounidenses, canadienses, franceses, taiwaneses, argentinos, ucranios... al Valle de los Caídos junto al antropólogo del CSIC Francisco Ferrándiz, miembro del comité de expertos al que el Gobierno de Zapatero encargó en 2011 un plan para resignificar el monumento. El grupo llega al final de una misa y la visita, que se prolonga durante casi tres horas, concluye con una imagen que aumenta aún más su desconcierto: la llegada de una pareja de novios que ha decidido darse el sí quiero junto a la tumba del dictador. “¿Eso es una boda?”, pregunta, ojiplático, el estadounidense Mark Rhodes.

Dentro del mausoleo, se cruzan con mucha gente, pero pocos son turistas. La argentina Susana Kaiser trabaja en un estudio sobre cómo reaccionan los visitantes a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), centro de torturas en la dictadura y desde 2015 museo de memoria. “Me sorprende cómo la gente muestra tan abiertamente su fascismo en España”, opina. Esto es un gran homenaje público a Franco. Un santuario al dictador”.

“Estoy impactada”, confiesa la estadounidense Natalie Romeri-Lewis, especialista en procesos de memoria transicional y comisiones de la verdad. “No sé si la gente que viene aquí lo hace porque no entiende lo que significa o lo entiende y aún así decide traer a sus hijos a un lugar como este. Esto es un homenaje a Franco, hecho con materiales para perdurar en el tiempo, y me sorprende que haya guardias vigilando la tumba. No podemos hacer fotos, pero la gente sí puede dejar flores —hay seis ramos sobre la lápida—. De alguna forma, el dictador aun tiene protección, guardas a su servicio. Todavía estoy intentando entender por qué pasa esto en España”.

Un taiwanés pregunta extrañado: “¿Pero en España no había una ley de memoria?”. La guía que les acompaña explica que sí, y que desde que existe la norma están prohibidos los actos de exaltación del franquismo en el complejo. “¿Esto no lo es? ¿Poner flores en una tumba pública no es una forma de enaltecimiento?”, repregunta, insatisfecho. Su investigación es sobre Camboya, único país del mundo que supera a España en desaparecidos.

“Me parece interesantísimo como investigadora, pero me siento incómoda como persona en un lugar así”, explica la ucrania Valentyna Kharkhun. “Me ha sorprendido muchísimo la mezcla entre lo político y lo religioso. Creo que debería convertirse en un monumento explicado, para que el visitante pudiera hacerse preguntas, reflexionar”, añade. A Emma Khaladjzadeh, estudiante de relaciones internacionales en la Universidad de Lille, de 23 años, le ha sorprendido que en todo el complejo "no se dice nada sobre los republicanos que están enterrados -sin consentimiento familiar- en el mausoleo ni que Franco fue un dictador".

“Es fascinante e inquietante a la vez”, opina el californiano Jonathan Wiesen. "Una buena muestra de lo difícil que le resulta a este país gestionar su pasado", añade. "Me siento enfermo. ¿Cómo es posible que exista este lugar a tan pocos kilómetros de una capital moderna como Madrid?", se pregunta Rhodes.Su compatriota Kathryn Hannum sugiere que porque la Transición se hizo "de forma apresurada". Rhodes le contesta que Franco estuvo 40 años imponiendo su dictadura, pero que han pasado otros 40 desde que murió.

La alemana Jana Hornberger confiesa que no entiende "cómo encaja" la permanencia de un lugar como el Valle de los Caídos con el proceso de memoria histórica. ¿España quiere o no quiere reflexionar sobre esto?", pregunta. Ella no tiene claro que exhumar los restos de Franco sea "la solución". "No sería suficiente". La argentina Susana Kaiser considera que es el principio para "cambiar de significado" del monumento. Marla Stone, especialista en el fascismo italiano, plantea la paradoja de que "algo tan visible, tan grande, no fuerce a la gente a abordar el pasado y resolverlo".

Al salir, Romeri-Lewis comenta la respuesta de una señora cuando le preguntó si ella también se casaría allí. “Claro que sí. ¡Es una iglesia muy bonita!, me dijo”. Sus colegas no dan crédito. Abandonan el Valle de los Caídos cargados de preguntas. "¿Cómo se enseña la Guerra Civil española en los colegios?"; ¿Por qué dicen que es un monumento de reconciliación?"; "¿Por qué hay una iglesia dentro?"; "¿Qué dice la Unión Europea sobre esto?...".