Los regionalistas cántabros apoyarán a Sánchez si asume sus compromisos

El representante del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), José María Ángel Mazón Ramos, ha abierto este miércoles la ronda de consultas con el Rey previa a la investidura siguiendo el formato establecido de menor a mayor representatividad. A su regreso del Palacio de La Zarzuela, Mazón ha explicado en el Congreso de los Diputados que está dispuesto a apoyar la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, si se compromete con el tren de alta velocidad a Cantabria, el futuro centro logístico de La Pasiega y el pago de los 121 millones de euros pendientes por las obras de reconstrucción del Hospital de Valdecilla. En su conversación con el Rey ha destacado “la convivencia de que haya un Gobierno estable en España también para Europa”.

Mazón Ramos ha explicado al Rey que la condición que su formación pone a cualquier candidato es “defender los intereses de Cantabria” y también le ha expresado su disposición a “aportar estabilidad” y garantizar la gobernabilidad. Ha considerado que sus condiciones son “una cuestión de justicia” y que el PRC “no va a admitir simples palabras”: “No nos van a engañar una vez más”. Ha considerado que sus exigencias no son “un chantaje” y que se traducen en “cuantías asumibles en unos Presupuestos como los de España”. Aunque ha admitido que “flota en el ambiente que el favorito será Pedro Sánchez porque su partido es el más votado”, no ha querido extraer conclusiones sobre si será una investidura rápida o no.

A diferencia de las cinco anteriores rondas celebradas por Felipe VI, el Rey espera junto a la puerta de su despacho al representante y no en el centro del Salón de Audiencias, donde posaban para la fotografía, lo que confiere mayor dinamismo a las entrevistas, que también han sido recortadas en 15 minutos respecto a los anteriores encuentros.

El Rey también mantiene audiencias durante la jornada con los representantes de Compromís, Equo, Navarra Suma, Coalición Canaria, Galicia en Común, Izquierda Unida y PNV. Tras cerrar la ronda este jueves con los líderes de Junts per Catalunya, En Comú Podem, Vox, Podemos, Ciudadanos, PP y PSOE, el Rey dispondrá de suficiente información sobre las posibilidades que el candidato tiene para superar la investidura. Entonces comunicará a la presidenta del Congreso si propone a Sánchez, cuyo partido obtuvo 123 diputados, para que trate de lograr el apoyo de la Cámara. En ese caso, Batet concederá a Sánchez el tiempo que considere para cerrar acuerdos antes de someterse al pleno de investidura. El debate de investidura, según explicó la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, podría tener lugar la primera o la segunda semana de julio. Los compromisos internacionales del Gobierno y el enrevesado escenario de encajes a varias bandas e incompatibilidades en las cuatro Administraciones complican el desenlace.

De acuerdo con el artículo 99 de la Constitución, sobre el que transcurre este proceso, si la mayoría absoluta del Congreso otorga su confianza a Sánchez, el Rey lo nombrará presidente. Si no logra la mayoría absoluta, el candidato tendrá que someter la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior. En este supuesto solo necesitará la mayoría simple para lograr la investidura. Pero en el caso de que no obtuviera la complicidad del Congreso, el Rey podría realizar otra ronda (incluso más) para que se tramitarán nuevas propuestas. En el peor de los escenarios, si ningún candidato lograra la confianza de la Cámara, transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación de investidura, el Rey tendría que disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones, como ocurrió tras las elecciones de diciembre de 2015.