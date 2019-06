El Rey inicia el miércoles la ronda de consultas con los partidos

El Rey inicia este miércoles la ronda de consultas con 15 representantes de las formaciones que aseguraron su presencia parlamentaria en las urnas el pasado 28 de abril, según han confirmado algunos de los participantes. La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, le entregó este lunes la lista con los nombres de los representantes que acudirán a las audiencias para que el servicio de protocolo de la Cámara fijara las citas. Felipe VI recibirá a los representantes por separado en el Salón de Audiencias de La Zarzuela y mantendrá reuniones en su despacho para sondear su disposición a apoyar o no al socialista Pedro Sánchez para la presidencia del Gobierno, como candidato del partido más votado. Esta será su sexta ronda de consultas desde que fue proclamado el 19 de junio de 2014, mientras que su antecesor, Juan Carlos I, realizó 10 en 40 años.

Como en las anteriores ocasiones, el orden de recepción será inverso a la representación parlamentaria obtenida en las elecciones. Es decir, de menor a mayor, con la coalición Unidas Podemos dividida en cinco formaciones, en función de sus votos. El Rey recibirá primero a los líderes del Partido Regionalista de Cantabria, Compromís, Equo. Navarra Suma, Coalición Canaria, Galicia en Común, Izquierda Unida, PNV y Junts per Catalunya, que finalmente estará representado por la diputada Laura Borràs. Luego será el turno de En Comú Podem, Vox, Podemos, Ciudadanos, PP y PSOE. Tanto EH-Bildu como Esquerra Republicana de Catalunya, al igual que en las cinco citas anteriores, no acudirán a las audiencias por discrepancias con el modelo de Estado.

Tras cerrar la ronda, el Rey dispondrá de suficiente información sobre las posibilidades que el candidato tiene para superar la investidura. Entonces comunicará a la presidenta del Congreso si propone a Sánchez, cuyo partido obtuvo 123 diputados, para que trate de lograr el apoyo de la Cámara. En ese caso, Batet preguntará a Sánchez cuánto tiempo necesita para cerrar acuerdos con otras opciones antes de someterse al pleno de investidura. El candidato del PSOE y presidente en funciones del Gobierno ya se reunió durante el pasado mes con los líderes del PP, Ciudadanos y Unidas Podemos para sopesar posibles respaldos, si bien solo el partido liderado por Pablo Iglesias mostró su disponibilidad. El debate de investidura podría tener lugar la primera o la segunda semana de julio, ya que en las semanas previas el Gobierno tiene varios compromisos internacionales.

De acuerdo con el artículo 99 de la Constitución, sobre el que transcurre este proceso, si la mayoría absoluta del Congreso otorga su confianza a Sánchez, el Rey lo nombrará presidente. Si no logra la mayoría absoluta, el candidato tendrá que someter la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior. En este supuesto solo necesitará la mayoría simple para lograr la investidura. Pero en el caso de que no obtuviera la complicidad del Congreso, el Rey podría realizar otra ronda (incluso más) para que se tramitarán nuevas propuestas. En el peor de los escenarios, si ningún candidato lograra la confianza de la Cámara, transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación de investidura, el Rey tendría que disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones, como ocurrió tras las elecciones de diciembre de 2015, cuando Mariano Rajoy no aceptó el ofrecimiento del Rey y Sánchez no superó la investidura.