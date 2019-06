Batet se reúne este lunes con el Rey para iniciar los pasos de la investidura

La maquinaria institucional empieza a andar en paralelo a las negociaciones para conseguir ahormar una mayoría suficiente para que el socialista Pedro Sánchez sea investido presidente del Gobierno. En las próximas horas la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, acudirá al Palacio de la Zarzuela con el listado de representantes de los partidos políticos que obtuvieron representación en las elecciones generales del 28 de abril. Con esa pauta, Felipe VI empezará la ronda de consultas para la investidura.

La excepcionalidad del juicio del procés, con políticos independentistas catalanes procesados, también afecta a estas consultas ya que uno de ellos, Jordi Sànchez, es el representante propuesto por Junts per Catalunya para asistir al Palacio de la Zarzuela. El hecho de haber sido suspendido en sus funciones de diputado no es relevante a estos efectos, ya que los partidos pueden estar representados en estas reuniones por quienes designen aunque no sean parlamentarios. El problema estriba en que Sànchez está en la cárcel.

El criterio del Congreso ha sido que debe ser el Tribunal Supremo el que decida si autoriza al exdirigente de la ANC a que se desplace custodiado desde la cárcel madrileña de Soto del Real a Zarzuela. Los servicios técnicos del Congreso indicaron a JxCat, y al resto de los partidos, que el designado debía estar en condiciones de acudir personalmente a la audiencia con el Rey. Por tanto, fue la defensa del propio Sànchez quien se dirigió al Supremo la semana pasada para pedir autorización. El asunto está ya sobre la mesa del Tribunal Supremo que no tardará en tomar la decisión.

No hay duda de que las estrategias entre los partidos independentistas se tejen por separado. Mientras que Junts per Catalunya quiere ir a ver al Jefe del Estado, ERC se excluye de la ronda, como también lo hará Bildu.

Pero a la espera de que el Supremo resuelva, el resto de la lista está ya preparada, de menor a mayor representación. El diputado del Partido Regionalista de Cantabria, José María Mazón, será el primero y Pedro Sánchez, en representación del PSOE, el último.

El artículo 99.1 de la Constitución marca este ritual: “Después de cada renovación del Congreso, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno”. Por muy difícil que sea esta vez, los precedentes inmediatos llegaron al límite. En el año 2015 el monarca tuvo que hacer tres rondas y todo acabó en unas nuevas elecciones. Felipe VI acumula ya u