El Congreso mantendrá la mayoría absoluta en 176 escaños pese a la suspensión de los presos

La mayoría absoluta en el Congreso de esta XIII legislatura no se alterará. La suspensión de los cuatro diputados independentistas catalanes no tendrá efectos sobre el cómputo de los escaños para las votaciones en la Cámara baja. Así lo anunciará este miércoles la Mesa del Congreso después de que el informe solicitado a los letrados de la Cámara vaya en esa dirección. Por tanto, la mayoría absoluta estará en 176, según ha adelantado la agencia Colpisa y ha podido confirmar este periódico. De esta manera, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no podrá obtener mayoría absoluta en la primera votación de su investidura sin el apoyo de algunos parlamentarios independentistas. En segunda vuelta le basta una mayoría simple.

La Mesa estudiará detalladamente este miércoles el informe encargado al secretario general del Congreso por la vicepresidenta tercera, Ana Pastor, y avalado por el resto de los miembros de ese órgano de dirección de la Cámara baja. La nueva presidenta, la socialista Meritxell Batet, respaldó por su parte esa solicitud del dictamen jurídico de los letrados, aunque de antemano los representantes de Ciudadanos consideraron que de ninguna manera la suspensión de los diputados independentistas electos, Oriol Junqueras, de ERC, y Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, de Junts per Cataluña, podrían alterar el cómputo para las votaciones y mucho menos favorecer la investidura de Pedro Sánchez.

En el caso de Junqueras, la situación es diferente dado que al haber concurrido a las elecciones europeas necesariamente su escaño en el Congreso pasa al siguiente en la lista de su partido. Junts per Cataluña, sin embargo, todavía no ha aclarado si relevará a los tres diputados electos que están en prisión preventiva y en plena fase final del juicio que se sigue en el Tribunal Supremo por su implicación en actos presuntamente ilegales del proceso separatista.