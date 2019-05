Ábalos insiste en que el PSOE quiere gobernar en solitario con independientes y progresistas

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha insistido esta tarde, tras la reunión de la Comisión Ejecutiva de su partido, que quieren un Gobierno nacional en solitario abierto a independientes y progresistas: "Nosotros hemos mantenido antes de la campaña del 28-A, y después del 28-A, la misma posición. Estamos dispuestos a dialogar, pero nuestra posición con respecto a la formación del gobierno es un Gobierno del PSOE, eso sí, abierto a independientes, pero, en definitiva, un Gobierno del PSOE". El número tres de los socialistas ha pedido a Ciudadanos que no deje entrar a Vox en las instituciones: "Esperamos que algunas formaciones políticas no insuflen aire a Vox en las instituciones y que no se conviertan en la llave que dé acceso a gobernar municipios y comunidades".

Ábalos ha realizado estas declaraciones tras la insistencia expresada esta mañana por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, de negociar un Gobierno de coalición con Pedro Sánchez pese a los malos resultados obtenidos por la formación morada en las elecciones municipales, autonómicas y europeas celebradas este domingo. Iglesias ha reconocido "sin paños calientes" que "los resultados son malos" y que su proporción en ese posible Ejecutivo será "modesta" y, por tanto, no van a plantear ningún veto. "Con las fuerzas que tenemos no vamos a poder pedir muchos elementos para hacer cosas que nos gustaría llevar a la práctica", ha reconocido. "Pero no nos rendimos", ha añadido.

Ábalos ha respondido que su formación va a mantener la misma posición que ha venido teniendo hasta ahora y es que están dispuestos a dialogar, pero que su posición es la de tener un "gobierno de orientación socialista". "Eso sí", ha advertido el secretario de Organización del PSOE, "abierto a independientes, progresistas comprometidos con el cambio social, con los nuevos tiempos y sensibilidades, pero en definitiva un gobierno socialista".

El número tres del PSOE también ha hecho un llamamiento a Ciudadanos a que aplique en comunidades autónomas como Castilla y León y Murcia el mismo principio que utilizaron en Andalucía y que dio el gobierno al PP a pesar de la victoria socialista. En este sentido, ha recordado que la formación de Albert Rivera alegó la necesidad de un "cambio de régimen" dado que Andalucía llevaba muchos años gobernada por los socialistas.

En el caso de Castilla y León, donde el PP gobierna desde hace 32 años, Ábalos ha exigido a la formación liderada por Albert Rivera que aplique la misma "argumentación". "No hace falta que inventen nada nuevo", ha exclamado tras dejar clara su intención de negociar con Ciudadanos y de recordar que en esta comunidad han ganado los socialistas con 35 diputados. Sin embargo, la mayoría absoluta en esta región está en 41 y solo con el apoyo de Cs (13 parlamentarios) la alcanzarían.