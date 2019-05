Los resultados de las elecciones municipales y autonómicas, en directo

EL PAÍS

Municipales | Barcelona. Ernest Maragall (ERC) habla en la emisora RAC1: "Ayer me llamó Colau, me felicitó. A partir de ahora tendremos que trabajar porque ella tiene una fuerza de representación significativa en la ciudad, ya se ve, estamos iguales". Maragall mantiene la mano tendida a Junts Per Catalunya y comunes. "El PSC se descarta y yo los descarto todavía más, mientras no se modifique su posición".