Valls alerta de que romperá con Ciudadanos si pacta con Vox en Madrid

Manuel Valls ha pedido en repetidas ocasiones a sus socios de Ciudadanos que no lleguen a acuerdos de gobierno con Vox. El candidato a la alcaldía de Barcelona se ha distanciado de Cs por su estrategia de renunciar a acuerdos con el PSOE en la gobernabilidad de España al mismo tiempo que mantiene la puerta abierta a la derecha radical. Valls volvió ayer a hacer hincapié en esta cuestión, pero esta vez como un ultimátum: "Cualquier alianza para conquistar una comunidad autónoma o una gran ciudad, y pienso en la capital de España, sería un ruptura total y definitiva con un partido".

El ex primer ministro francés ya habría criticado, aunque de una manera más sutil, a Cs por la formación del Gobierno de Andalucía con el apoyo de Vox. Otro momento de tensión con Rivera se produjo el pasado febrero con la convocatoria de la manifestación unitaria de las tres derechas contra el ejecutivo socialista, una protesta en la que Valls hizo acto de presencia pese a que previamente su equipo había asegurado que no tenía previsto asistir. El político hispano-francés evitó sumarse a la fotografía conjunta de PP, Cs y Vox. Su número tres en la lista de Barcelona, el exministro socialista Celestino Corbacho, dijo en una entrevista en EL PAÍS que él no habría secundado aquella manifestación en la plaza Colón de Madrid.

PP y Cs podrían alcanzar la alcaldía de la capital de España y el Gobierno de la Comunidad de Madrid con el apoyo de Vox. Ante este escenario, Valls aprovechó el discurso de valoración de la noche electoral para lanzar su advertencia. “Pido con mucha humildad que se me escuche en este tema. Mirad lo que sucede en el resto de Europa”, dijo Valls. La candidatura que formaron entre la plataforma Barcelona pel Canvi y Cs obtuvo el 13% del sufragio y seis concejales, lejos de las expectativas de triunfo electoral que albergaban a finales de 2018, cuando Valls presentó su proyecto para alcanzar la alcaldía. La cohabitación entre Cs, Valls y las diferentes sensibilidades de la plataforma han generado varios desencuentros. Uno de los partidos que componen la coalición, los catalanistas moderados de Lliures, sufrió una crisis interna cuando su ahora expresidente, Antoni Fernández Teixidó, dimitió por la voluntad de control de la lista por parte de Cs, según explicó el mismo Teixidó a este diario.